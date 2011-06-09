حفظ محیط زیست نیازمند آموزش همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نجیمی ظهر پنج‌شنبه در مراسم اختتامیه جشنواره کودک، محیط زیست و تنوع زیستی که در موزه تاریخ طبیعی قم برگزار شد اظهار داشت: در راستای حفظ محیط زیست به تنهایی قادر به انجام این‌کار نیستیم بلکه این امر نیازمند همکاری همگانی است و در فرهنگ سازی حفظ محیط زیست در جامعه باید آموزش همگانی صورت گیرد.



وی گفت: ارتقای سطح آگاهی همگانی بویژه در کودکان، جلب مشارکت و همکاری در حفظ محیط زیست و جذب محیط یار در عرصه حفاظت از محیط زیست از اهداف برگزاری جشنواره کودک، محیط زیست و تنوع زیستی در قم بود.



مدیرکل حفاظت محیط زیست قم با اشاره به اینکه امروزه محیط زیست دارای اهمیت جهانی است و نمی‌توان اهمیت آن محدود به مرز و جغرافیای مشخصی دانست، ادامه داد: در سال ۱۹۷۲ در کشور سوئد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب ماده‌ای برای نشان دادن اهمیت محیط زیست روز پنجم ژوئن را به عنوان روز جهانی محیط زیست نامگذاری کردند که این روز در تقویم تمام کشورهای ثبت شده است.



وی اظهار داشت: با توجه به اینکه روز جهانی محیط زیست در تقویم کشور ما با ۱۵ خرداد همزمان است بنابراین در ایران از ۱۶ تا ۲۲ خرداد ماه به عنوان هفته محیط زیست نامگذاری شده است و شعارهای مختلفی با توجه به اهدافمان دنبال می‌کنیم که شعار سال جاری بهبود محیط زیست با جهاد اقتصادی است.



هوای قم سالم است



نجیمی با اشاره به اینکه تا کنون فعالیت‌های عمرانی بسیار خوبی در قم صورت گرفته است، ابراز داشت: ارتقاء سطح منطقه حفاظت شده پلنگ دره، ایجاد ایستگاه سنجش آلایندگی هوا، پایش آنلاین از جمله فعالیت‌های عمرانی استان تا کنون بوده است.



مدیرکل حفاظت محیط زیست قم در خصوص برنامه‌های در نظر گرفته شده در سال ۹۰ اضافه کرد: پایش آنلاین، مدیریت پسمانده‌های شهری و بیمارستانی و انجام فعالیت‌های در زمینه صنعت محیط زیست از جمله‌های برنامه‌های ما در سال ۹۰ است.



نجیمی در رابطه با وضعیت محیط زیست استان در بخش هوا افزود: با توجه به اینکه استان قم جزو هشت کلانشهر کشور است اما از نظر آلایندگی هوا دارای وضعیت سالم است و عمدتاَ پارامترهای آلایندگی هوای‌ قم در حد زیست محیطی است اما ذرات معلقی در هوای قم وجود دارد که این امر فرامرزی است.