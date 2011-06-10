سیروس صابر به سوی خانه ابدی بدرقه شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر سیروس صابر صبح امروز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و از سالن خود وی با ذکر یاعلی و یاحسین توسط دوستان، شاگردان و هنرمندان تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد.



در این مراسم شمار زیادی از هنرمندان و بازیگران عرصه تئاتر، سینما و تلویزیون حضور داشتند.

این هنرمند که بازی در چندین فیلم و سریال و کارهای متعدد صحنه ای را در پرونده دارد د شامگاه 17 خرداد ماه پس از سالها جدال با بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت و سبکبال به عالم دیگر شتافت.



وی که در سریالهای مطرحی همچون پهلوانان نمی میرند، مردان آنجلس، مریم مقدس، یوسف پیامبر و ملک سلیمان به ایفای نقش پرداخته بود سال گذشته در مراسم بزرگداشت خود ، شهرت را ناپایدار خوانده و جاودانگی ها را مختص هنر ناب دانست.



در این مراسم که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز و با نامگذاری سالن تئاتر این مرکز به نام وی صورت گرفته بود، او هنری را ارزنده دانست که برخاسته از معنویات و فطرت پاک بشری باشد.



این پیشکسوت هنرش را هرگز به نام و نان نفروخت و فریفته شهرت غیر واقع و تصنعی نشد. او به شغل گرانقدر معلمی اشتغال داشت و در مدارس کرج سالها قرآن و معارف تدریس می کرد صابر نمونه بارز یک معلم متعهد بود و شاگردان بسیاری را پرورش داد و تقدیم جامعه کرد.از سال 32 پابه عرصه هنرنمایش گذاشت و در سالهای پیش از انقلاب نیز عهده دار نقشهای بسیاری بود.



او ساده زیست و در عمرش کارنامه پرباری را در عرصه بازیگری خلق کرد و بیش از نیم قرن در این زمینه به فعالیت پرداخت حتی در خلال سالهای بیماریش نیز از فعالیت بازنایستاد.



او صابر بود و صبورانه 71 سال زندگی کرد و 19 خردادهزار و سیصد و نود به خاک سپرده شد.



عبدالله پور مظاهری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرج و قادر آشنا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز به همراه جمعی از مسئولان و معاونان و کارمندان اداره کل در مراسم تشییع و خاک سپاری این هنرمند فقید کرجی حاضر شدند و ضمن قدر دانستن مقام این پیشکسوت نستوه نام و یادش را گرامی داشتند.