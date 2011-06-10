۲۰ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۱

در گفتگو با مهر عنوان شد: ماجرای تقلب علمی جدید/ مجازات دانشجوی خاطی و استاد راهنمای سهل‌انگار!

پس از بازتاب گسترده خبر کشف یک پایان‌نامه جعلی در حوزه علوم انسانی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم خبر داد که به تازگی یک پایان‌نامه کپی‌برداری شده دیگر نیز شناسایی شده است اما این بار در حوزه علوم پایه!

محمد مهدی‌نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: پایان‌نامه‌ای در مقطع کارشناسی ارشد در حوزه علوم پایه در دانشگاه اصفهان کار شده بود اما دانشجوی دیگری عین آن را در یک دانشگاه دیگر ارائه داده بود. با این تخلف دقیقاً برخورد شده است یعنی هم با دانشجو برخورد شده، هم با استاد راهنما.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم در پاسخ به اینکه نوع برخورد با دانشجو و استاد راهنما در موارد این‌چنینی چگونه است، گفت: در کمیته انتظامی اعضای هیئت علمی با استاد و در کمیته انضباطی با دانشجو برخورد می‌شود. بر حسب بزرگی تخلف، دانشجو را تعلیق، محروم از تحصیل یا حتی کل مدرکش را باطل می‌کنند. استاد را نیز تعلیق از تدریس می‌کنند یا اگر جرم خیلی بزرگ باشد می‌توانند اخراجش کنند.

مهدی‌نژاد نوری تأکید کرد: اساتید در زمینه کسب اطمینان از کپی نبودن پایان‌نامه‌های دانشجویی باید با دقت عمل خیلی زیاد رفتار کنند.

