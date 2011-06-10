محمد مهدی‌نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: پایان‌نامه‌ای در مقطع کارشناسی ارشد در حوزه علوم پایه در دانشگاه اصفهان کار شده بود اما دانشجوی دیگری عین آن را در یک دانشگاه دیگر ارائه داده بود. با این تخلف دقیقاً برخورد شده است یعنی هم با دانشجو برخورد شده، هم با استاد راهنما.

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم در پاسخ به اینکه نوع برخورد با دانشجو و استاد راهنما در موارد این‌چنینی چگونه است، گفت: در کمیته انتظامی اعضای هیئت علمی با استاد و در کمیته انضباطی با دانشجو برخورد می‌شود. بر حسب بزرگی تخلف، دانشجو را تعلیق، محروم از تحصیل یا حتی کل مدرکش را باطل می‌کنند. استاد را نیز تعلیق از تدریس می‌کنند یا اگر جرم خیلی بزرگ باشد می‌توانند اخراجش کنند.

مهدی‌نژاد نوری تأکید کرد: اساتید در زمینه کسب اطمینان از کپی نبودن پایان‌نامه‌های دانشجویی باید با دقت عمل خیلی زیاد رفتار کنند.