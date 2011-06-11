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۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

نشست "دین و نظریه تکامل" برگزار می‎شود

نشست "دین و نظریه تکامل" برگزار می‎شود

نشست "دین و نظریه تکامل(2)" از مجموعه درسگفتارهایی در فلسفه دین توسط انجمن فلسفه دین ایران و با همکاری گروه فلسفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یکشنبه 29 خرداد با حضور رضا داوری اردکانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری گروه فسلفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مجموعه درسگفتارهایی را در زمینه فلسفه دین و با موضوع "دین و نظریه تکامل" برگزار می‌کند.

در ادامه  این دسگفتارها، نشست "دین و نظریه تکامل (2)" یکشنبه 29 خردادماه از ساعت 9 تا 12در سالن اجتماعات این پژوهشگاه برگزار می‌شود.

این نشست با گفتاری از دکتر رضا داوری اردکانی با عنوان "نقد نظریه تکامل در میان متفکران ایرانی" و دکتر محمد منصور هاشمی با عنوان "علمای ایران و نظریه تکامل" و دکتر حسین کلباسی با عنوان " الهیات مسیحی و نظریه تکامل" و دکتر هادی صمدی با عنوان" آیا داروین نظریه خود را اثبات کرد؟"برگزار می‌شود.

این نشست در سالن اجتماعات پژوشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در خیابان کردستان، نبش خیابان 64 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1332160

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