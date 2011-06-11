به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی فلسفه دین ایران با همکاری گروه فسلفه دین پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مجموعه درسگفتارهایی را در زمینه فلسفه دین و با موضوع "دین و نظریه تکامل" برگزار می‌کند.

در ادامه این دسگفتارها، نشست "دین و نظریه تکامل (2)" یکشنبه 29 خردادماه از ساعت 9 تا 12در سالن اجتماعات این پژوهشگاه برگزار می‌شود.

این نشست با گفتاری از دکتر رضا داوری اردکانی با عنوان "نقد نظریه تکامل در میان متفکران ایرانی" و دکتر محمد منصور هاشمی با عنوان "علمای ایران و نظریه تکامل" و دکتر حسین کلباسی با عنوان " الهیات مسیحی و نظریه تکامل" و دکتر هادی صمدی با عنوان" آیا داروین نظریه خود را اثبات کرد؟"برگزار می‌شود.

این نشست در سالن اجتماعات پژوشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در خیابان کردستان، نبش خیابان 64 برگزار خواهد شد.