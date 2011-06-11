مسیر ویژه تردد نابینایان در بلوار معلم مشهد ایجاد می شود

ایمان شکوفه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: بلوار معلم مشهد به جهت وجود مراکز تجاری یکی از پر ترددترین و قدیمی‌ترین شریان های مشهد محسوب می شود و در همین راستا لاین بساوایی در این مسیر ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه رعایت حقوق شهروندان در احیاء معابر امری ضروری است که باید به صورت جدی پیگیری شود، افزود: بلوار معلم در بهساز 2، مورد طراحی قرار گرفته است که طبق تعاملات صورت گرفته ستاد بهساز با سازمان بهزیستی، قبل از اجرای طرح با هماهنگی نماینده سازمان به لاین بساوایی مجهز شد.

وی در ادامه توجه به زیباسازی معابر و تسهیل در رفت و آمد شهروندان را یکی از اهداف و برنامه های پیش روی مدیریت عنوان کرد و تصریح کرد: بهسازی پیاده رو با تایل در سه رنگ قرمز- سفید و خاکستری، فضای سبز، نصب مبلمان شهری شامل 20 عدد سطل زباله، 10 عدد نیمکت و جدول بتنی از دیگر اقداماتی است که در هر دو سمت این محور انجام می شود.

این کارشناس معماری پروژه های احیا شهری را هر چند در مقیاس‌های کوچک، فرصت خوبی جهت تجدید تجهیزات خیابانی و بهبود کف سازی معرفی کرد.

وی تصریح کرد: حد فاصل جلال آل احمد تا چهارراه معلم، جهت سرعت بخشی مراحل اجرا به دو فاز، تقسیم بندی شده است که هر فاز متشکل از پنج مرحله است.

وی با اعلام اینکه توجه به معیارهای جامعه ایمن، رعایت کردن استانداردها و اصول فنی شهرسازی امنیت و ایمنی شهروندان را به همراه دارد، اذعان داشت: طبق برنامه زمان بندی این پروژه طی چهار ماه آینده به بهره برداری می‌رسد.

شکوفه به کارگیری اقدامات و راهکارهای موثر را برای بازیابی هویت از دست رفته پیاده روها امری ضروری دانست و اظهار داشت: مساحت کل این پروژه هشت هزار و 988 متر مربع است که با دو میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار بهسازی می‌شود که تا کنون از 35 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.