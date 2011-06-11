موجودات دریایی خلیج فارس کاهش یافته اند

مجید وفادار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت دفع پساب های صنعتی در بندرعباس، بیان داشت: بیشتر پسابهاب صنعتی استان هرمزگان در کارخانجات غرب بندرعباس تولید و پس از تصفیه به دریا ریخته می شود.

وی با اشاره به کنترل آلودگی پساب های صنعتی توسط محیط زیست هرمزگان، ادامه داد: پسابهای صنعتی در تصفیه خانه های پالایشگاه، نیروگاه تولید برق و کارخانه آلومینیوم تصفیه می شوند و پس از تایید محیط زیست به دریا وارد خواهند شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان به آلودگی بالقوه پساب های صنعتی اشاره کرد و افزود: نیروگاه برق در هرساعت 150 هزار متر مکعب و پالایشگاه در هر ساعت 35 هزار متر مکعب از آب دریا در دستگاه های خنک کننده خود استفاده می کنند که اگر این دستگاه ها از کنترل خارج و دچار نشتی شوند آب دریا آلوده خواهد شد.

وفادار اظهار داشت: البته آلودگی این دستگاه های خنک کننده به مرور زمان موجب کاهش و یا از بین رفتن برخی موجودات دریایی شده اند اما میزان آلودگی آنها همواره از سوی خود کارخانجات و محیط زیست کنترل می شود.

وی به منبع دیگر آلودگی دریایی در خلیج فارس اشاره کرد و افزود: دستگاههای آب توازن کشتیها یکی دیگر از منابع آلودگی دریایی هستند که آلودگی را از کشورهای دیگر به خلیج فارس منتقل می کنند و با توافقی که با اداره بنادر صورت گرفته قرار شده تا سیستمهای تصفیه آب توازن کشتیها به شدت کنترل و سیستم های تصفیه آب توازن در بنادر تهیه شود.

ثبت تالاب حرا به عنوان میراث جهانی

مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان در مورد وضعیت تالابهای استان هرمزگان گفت: خوشبختانه تالابهای هرمزگان در حال حاضر با مشکلات زیست محیطی مواجه نیستند و ما با ایجاد طرح های صنعتی، تخلیه زباله و فاضلاب و همچنین سایت پرورش میگو در نزدیکی تالابها به علت ایجاد مشکلات زیست محیطی مخالفت کرده ایم اما متاسفانه آب شیرین کنها و همچنین کشتی های حامل سوخت قاچاق مشکلاتی را برای تالاب های هرمزگان ایجاد کرده اند.

وفادار با اشاره به اهمیت اقتصادی تالابها، عنوان کرد: ارزش اقتصادی یک تالاب گاهی اوقات چندین برابر یک واحد صنعتی است و از تالابها می توان در بخشهای مختلف استفاده کرد.

وی اظهار داشت: تالاب حرا در آینده ای نزدیک به عنوان میراث جهانی ثبت خواهد شد.