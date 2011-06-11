  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۵۸

وفادار در گفتگو با مهر:

موجودات دریایی خلیج فارس کاهش یافته اند

موجودات دریایی خلیج فارس کاهش یافته اند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به ایجاد آلودگی توسط دستگاههای خنک کننده کارخانجات صنعتی بندرعباس، گفت: آلودگی این دستگاهها به مرور زمان موجب کاهش برخی موجودات دریایی خلیج فارس شده است.

مجید وفادار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت دفع پساب های صنعتی در بندرعباس، بیان داشت: بیشتر پسابهاب صنعتی استان هرمزگان در کارخانجات غرب بندرعباس تولید و پس از تصفیه به دریا ریخته می شود.

وی با اشاره به کنترل آلودگی پساب های صنعتی توسط محیط زیست هرمزگان، ادامه داد: پسابهای صنعتی در تصفیه خانه های پالایشگاه، نیروگاه تولید برق و کارخانه آلومینیوم تصفیه می شوند و پس از تایید محیط زیست به دریا وارد خواهند شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان به آلودگی بالقوه پساب های صنعتی اشاره کرد و افزود: نیروگاه برق در هرساعت 150 هزار متر مکعب و پالایشگاه در هر ساعت 35 هزار متر مکعب از آب دریا در دستگاه های خنک کننده خود استفاده می کنند که اگر این دستگاه ها از کنترل خارج و دچار نشتی شوند آب دریا آلوده خواهد شد.

وفادار اظهار داشت: البته آلودگی این دستگاه های خنک کننده به مرور زمان موجب کاهش و یا از بین رفتن برخی موجودات دریایی شده اند اما میزان آلودگی آنها همواره از سوی خود کارخانجات و محیط زیست کنترل می شود.

وی به منبع دیگر آلودگی دریایی در خلیج فارس اشاره کرد و افزود: دستگاههای آب توازن کشتیها یکی دیگر از منابع آلودگی دریایی هستند که آلودگی را از کشورهای دیگر به خلیج فارس منتقل می کنند و با توافقی که با اداره بنادر صورت گرفته قرار شده تا سیستمهای تصفیه آب توازن کشتیها به شدت کنترل و سیستم های تصفیه آب توازن در بنادر تهیه شود.

ثبت تالاب حرا به عنوان میراث جهانی

مدیر کل حفاظت محیط زیست هرمزگان در مورد وضعیت تالابهای استان هرمزگان گفت: خوشبختانه تالابهای هرمزگان در حال حاضر با مشکلات زیست محیطی مواجه نیستند و ما با ایجاد طرح های صنعتی، تخلیه زباله و فاضلاب و همچنین سایت پرورش میگو در نزدیکی تالابها به علت ایجاد مشکلات زیست محیطی مخالفت کرده ایم اما متاسفانه آب شیرین کنها و همچنین کشتی های حامل سوخت قاچاق مشکلاتی را برای تالاب های هرمزگان ایجاد کرده اند.

وفادار با اشاره به اهمیت اقتصادی تالابها، عنوان کرد: ارزش اقتصادی یک تالاب گاهی اوقات چندین برابر یک واحد صنعتی است و از تالابها می توان در بخشهای مختلف استفاده کرد.

وی اظهار داشت: تالاب حرا در آینده ای نزدیک به عنوان میراث جهانی ثبت خواهد شد.

کد مطلب 1332334

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها