پیوستن آقای گل امیدهای کشور به فولاد/ سه بازیکن رضایتنامه گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان انصاری آقای گل رقابت های لیگ برتر امیدهای کشور و عضو تیم امید فولاد، به تیم بزرگسالان این باشگاه ملحق شد.انصاری فصل گذشته 12 گل برای تیم امید فولاد خوزستان در مسابقات کشوری به ثمر رساند و در کسب عنوان سومی این رقابت ها نقش مهمی ایفا کرد.

این مهاجم 20ساله و آینده دار دو فصل پیش نیز در فهرست نفرات تیم بزرگسالان حضور داشت اما فصل قبل تنها در تیم امید فولاد خوزستان به میدان می رفت.



همچنین از فولاد خوزستان خبر می رسد که رضایتنامه سه بازیکن فولاد صادر شده و این بازیکنان می توانند به باشگاه های مورد نظر خود منتقل شوند. در این فهرست نام میثاق معمار زاده دروازه بان اصلی فولاد که نقش تاثیرگذاری در فصل قبل برای این تیم ایفا کرد به چشم می آید. قرارداد این دروازه بان که از پرسپولیس به فولاد پیوست یک ساله بود که در پایان مسابقات سال جاری پایان یافت.



همچنین سیامک سرلک کاپیتان دوم فولاد که در ابتدای فصل حضور موفقی در فولاد داشت نیز رضایتنامه خود را دریافت کرد. ضمن اینکه جابا مجیری مدافع دو فصل اخیر فولاد نیز از این تیم خداحافظی کرد.