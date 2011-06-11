تعداد بیمه شدگان روستایی 15 درصد بیشتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید موسویان ظهر شنبه در جریان دیدار با فرماندار مهاباد افزود: در آذربایجان غربی افزون بر 25 هزار و 265 خانوار روستایی تحت پوشش این صندوق قرار گرفته اند که این رقم بیش از 15 درصد میانگین کشوری است.

وی با بیان اینکه بر اساس این طرح تمام مردان روستایی که سن‌ آن‌ها بین 18 تا 55 سال و زنان روستایی که 18 تا 50 سال دارند، می توانند عضو صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان شوند اظهارداشت: اولویت نخست در اجرای این طرح تحت پوشش بیمه قراردادن سرپرستان خانوار است.

موسویان گفت: روستاییان و عشایر می‌توانند برای عضویت در این صندوق با مراجعه به دهیاری‌ها و تعاونی‌های عشایری با پرداخت پنج درصد سهم بیمه شده به‌ صورت سالیانه به ‌طور رسمی بیمه شوند.

وی ادامه داد: بیمه شدگان این صندوق پس از حداقل 15سال سابقه، مشروط بر داشتن بالای 65سال سن مانند بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی و کارکنان دولت بازنشسته شده و به طور ماهانه مستمری دریافت خواهند کرد.

موسویان، مزایای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی عشایر و روستاییان را در سه حالت بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی عنوان کرد و افزود: در صورت فوت شدن، برای فرد بیمه شده اگر حداکثر یک ماه از زمان آخرین پرداخت حق بیمه گذاشته باشد، امکان برقراری مستمری برای بازماندگان متوفی وجود دارد.

فرماندار مهاباد نیز در این دیدار گفت: اجرای بیمه در بین اقشار مختلف جامعه حایز اهمیت بوده و در بین روستاییان و عشایر می تواند نقش بسیار تاثیرگذاری داشته باشد.

خضرکاک درویشی افزود: روحانیون به عنوان معتمداین اصلی جامعه می توانند در این زمینه نقش مهمی را ایفا کنند.

وی اظهارداشت: بیمه روستایی موجب تامین آتیه روستاییان و محرومان جامعه و خانواده های آنها در این بخش و در نهایت موجب افزایش رفاه و امنیت روانی جامعه به ویژه در روستاها می شود.

استان آذربایجان غربی دارای 2 هزار و 834 روستا با جمعیت بیش از یک میلیون و 124 هزار نفر است.