زنان مسلمان کانادا حقوق زن در اسلام را تبیین کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی ریکورد، فوزیه مظهر از هماهنگ کنندگان ائتلاف زنان مسلمان کانادا اظهار داشت: ما نباید برحسب پوشیده بودن و پوشیده نبودن در این جامعه تعریف شویم.

وی افزود: ما می خواهیم این جامعه ما را فراتر از نوع پوشش درنظر گرفته و به احساسات، شخصیت و اهداف ما در زندگی توجه شود ، نه تنها حجابی که بر سر گذاشته ایم.

ائتلاف زنان مسلمان کانادا با توجه به اینکه زنان مسلمان با پرسشهایی درباره حقوق خود در خانواده و نوع برخورد با آنها روبرو هستند مراسمی را با عنوان " روز گفتگو" برگزار کرد تا با حضور شرکت کنندگان غیر مسلمان موضوعات مرتبط با زنان مسلمان در اسلام، آموزش و رهبری، حقوق و شخصیتها، وظایف دینی ، پوشش اسلامی و حجاب، ازدواج و طلاق را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

در این مراسم که دیروز یکشنبه 21 خرداد ماه در شهر واترلو واقع در استان اونتاریو کانادا برگزار شد شرکت کنندگان پس از جلسه پرسش و پاسخ هرکدام یک به یک با یک زن مسلمان در گروه هایی تحت عنوان آزادی انسانی به گفتگو پرداختند تا این امر علاوه بر اینکه شرکت کنندگان را در به دست آوردن اطلاعات صحیح و دست اولی از جایگاه زنان مسلمان در اسلام یاری کند بتواند به رفع باورهای نادرستی که از آنها در جامعه رواج یافته کمک کند.

مظهر که خود در مرکز بهداشتی درمانی کیتچنر فعالیت می کند گفت: مردم زنان مسلمان را نمی شناسند، آنها درباره زنان مسلمان باورهای نادرست و کلیشه ای دارند.

مسلمانان 9/1 درصد از جمعیت 8/32 میلیونی کانادا را تشکیل داده اند و اسلام پس از مسیحیت بزرگترین دین این کشور محسوب می شود.

زنان مسلمان کانادایی در شهر وینیپگ نیز هفته گذشته ابتکار عمل مشابهی را به منظور مبارزه با باورهای نادرست و اصلاح باورهای نادرست درباره جایگاه زنان در اسلام برگزار کردند.