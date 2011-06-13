12 اثر تاریخی استان مرکزی برای ثبت ملی بررسی می شود

محمدحسین فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در این همایش شش تپه، چهار بنا و دو اثر معنوی استان برای ثبت در فهرست میراثملی کشور معرفی خواهند شد.
وی گفت: خانه خاندان اشتری در شازند، خانه پدری دکتر حسابی و برج قلعه حیدری در تفرش و حمام صفایی در بازار اراک چهار بنایی هستند که پرونده آنها در همایش مذکور ارائه خواهد شد.
فراهانی با بیان اینکه شش تپه تاریخی نیز که پرونده آنها برای ثبت در فهرست میراث ملی تهیه شده است در تملک منابع طبیعی استان هستند، گفت: حریم بصری این تپهها تعیین شده و حریم اصلی آنها نیز پس از انجام گمانهزنی و پژوهشهای لازم مشخص خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان مرکزی همچنین از مراسم "جغجغهزنی" و "اهواهو" به عنوان دو اثر معنوی استان که برای ثبت در فهرست میراث ملی معرفی شدهاند نام برد.
وی اضافه کرد: مراسم "جغجغهزنی" در ماه محرم و در شب شامغریبان در روستای انجدان و مراسم "اهواهو" در پانزدهم ماه رمضان در خورهه محلات برگزار میشود.
