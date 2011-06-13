کشتیرانی در خرمشهر احیا می شود/ آغاز لایروبی کارون در خرمشهر

مصطفی مطور زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رودخانه کارون حدود ۳۳ سال است که لایروبی نشده، تصریح کرد: این رودخانه در اثر جنگ تحمیلی و در اثر ته نشینی رسوبات و غرق شدن شناور‌های صیادی غیرقابل استفاده شده بود.

وی با بیان اینکه چند روز است که پروژه لایروبی رودخانه کارون آغاز شده، افزود: در این پروژه طول هفت هزار و ۲۰۰ متر از سواحل رودخانه کارون در شهرستان خرمشهراز سوی وزارت نیرو و سازمان آب و برق شهرستان با به کارگیری دو فروند لایروب مدرن، لایروبی می شود.



مطورزاده با بیان اینکه اعتبارات پروژه لایروبی سواحل کارون به صورت مناسب اختصاص یافت، یاد‌آور شد: تا هم اکنون به این پروژه حدود هفت میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است.



این نماینده با بیان اینکه اجرای پروژه لایروبی سواحل کارون باعث رونق گرفتن این رودخانه می‌شود، افزود: در اثر اجرای این پروژه بخش اقتصادی و کشتیرانی این منطقه بار دیگر زنده می‌شود.



وی درباره فواید اجرای پروژه لایروبی سواحل کارون توضیح داد: ایران از طریق کارون می‌تواند کالاهای تجارتی را از طریق کشتی و به وسیله حمل و نقل دریایی که ارزانترین وسیله حمل و نقل کالا است تا شهرستان اهواز و حتی شهرستان شوشتر برساند و در عین حال کالاهای ایرانی را به جهت صادرات از این شهرستان ها تا بنادر بین المللی خرمشهر و آبادان و بندر امام (ره) منتقل کند.



عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در مرحله دوم این پروژه قرار است که رودخانه کارون از شهر خرمشهر تا شهر اهواز لایروبی شود، گفت: طول این پروژه حدود 200کیلومتر است که این مقدار مسافت حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.



رودخانه کارون با طول ۹۵۰ کیلومتر طولانی‌ترین رودی ا‌ست که تنها در داخل ایران قرار دارد و در عین حال تنها رودخانه ایرانی است که به آبهای بین‌المللی و اقیانوس‌های جهان ارتباط دارد.

رودخانه کارون از یک طرف در خرمشهر از طریق مصب خود به اروند رود که رودخانه‌های دجله و فرات از کشور عراق نیز به آن می‌ریزند وصل می‌شود و از طرف دیگر به خلیج فارس و اقیانوس هند مرتبط می‌شود.