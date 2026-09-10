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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

سردار رضایی: اقدامات آژانس، کشورها را به سمت خروج از NPT سوق می‌دهد

سردار رضایی: اقدامات آژانس، کشورها را به سمت خروج از NPT سوق می‌دهد

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اقدامات سیاسی‌شده و اخلال‌گرانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورها را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) سوق خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: قطعنامه ضدایرانی که توسط شورای حکام به تصویب رسیده، غیرقانونی بوده و از نظر فنی فاقد مبنای معتبر و کاملاً سیاسی و غیرقابل‌قبول است و به‌ وضوح تحت تأثیر فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد.

وی افزود: اقدامات سیاسی‌شده و اخلال‌گرانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشورها را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) سوق خواهد داد.

سردار رضایی: اقدامات آژانس، کشورها را به سمت خروج از NPT سوق می‌دهد

کد مطلب 6943477

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    نظرات

    • محمد IR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
      2 0
      پاسخ
      خب چرا شما از NPT خارج نمی شید تا حساب کار بیاد دستشون؟!!!!

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