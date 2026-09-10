قاتل و ۳ همدستش در ورامین دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام امیریان، شامگاه پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری عامل اصلی قتل و سه نفر از همدستانش در ورامین خبر داد.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل در جریان درگیری دسته‌جمعی در شهرستان ورامین، کارآگاهان پلیس آگاهی تحقیقات تخصصی برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات و تحقیقات تخصصی، هویت متهمان را شناسایی کردند و هر چهار متهم را در عملیاتی دستگیر کردند.

امیریان تصریح کرد: عامل اصلی قتل به همراه سه نفر از همدستانش پس از دستگیری و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.