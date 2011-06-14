به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی عصر سه شنبه در همایش توسعه سرمایه گذاری مراغه که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با اشاره به ویژگیهای اقتصادی استان اظهار داشت: این ویژگی‌ها نقش برجسته ای در موضوع سرمایه گذاری برای آذربایجان شرقی ایجاد کرده و آن را از بقیه استان های کشور متمایز کرده است.

وی افزود: اهتمام و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری در آذربایجان شرقی تنها به مرزهای استان و کشور محدود نشده و همایش های خارجی برگزار شده حاکی از جدیت استان برای بهره برداری بیشتر از امکان سرمایه گذاری است.

بیگی یاد آور شد: اکنون شاهد حضور تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران خارجی در استان هستیم؛ به نحوی که آذربایجان شرقی جزو سه استان برتر در جذب سرمایه خارجی است.

وی با اشاره به برگزاری سومین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان شرقی گفت: قابلیت‌های فوق‌العاده استان نیازمند توجه بیشتر و فراهم کردن توجیه فنی مناسب برای سرمایه‌گذاران است که در این صورت، شاخص‌های توسعه استان فراتر از ارقام تعیین شده خواهد بود.

وی با اشاره به تعهد استان برای ایجاد 163 هزار شغل در سال جاری گفت: سال گذشته به واسطه برگزاری دومین همایش سرمایه‌گذاری، دو برابر تعهد استان در اشتغال زایی محقق شد و بر همین اساس از سوی دولت، تکلیف استان در سال جاری به چهار برابر افزایش یافت.

بیگی امضای سند حمایت از سرمایه‌گذاری از سوی مدیران استانی را گام مهمی در استفاده بهینه از ظرفیت‌های استان عنوان کرد و افزود: آذربایجان شرقی شاخص‌های باارزشی از نظر زیرساختی دارد و با اطمینان خاطری که دولت برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده در کنار سیاست عدم تمرکز، شاهد بارور شدن امیدها در جای‌جای استان هستیم.

وی افزود: محور تصمیم گیری شورای برنامه ریزی استان این نکته است که منابع باید در مسیر جذب سرمایه صرف شود و عملکرد مدیران استان نیز بر همین مبنا ارزیابی می شود.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر این که موضوع سرمایه‌گذاری نباید به استفاده از تسهیلات بانکی معطوف شود، گفت: استفاده از امکانات افرادی که به سرزمین آذربایجان علاقه دارند می‌تواند در توسعه سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد.

وی در ادامه با ابراز امیدواری نسبت به ثمر بخش بودن برگزاری همایش سرمایه‌گذاری مراغه گفت: مراغه یک نمونه از فرصت های سرمایه گذاری استان است که می تواند متضمن سود و منفعت برای سرمایه گذاران باشد، به ویژه این که شاهد اهتمام جمعی در سطوح مدیریتی استان در این زمینه هستیم.

بیگی با بیان این که باید یکدل و یکصدا از ظرفیت‌های زیبای مراغه استفاده کنیم، افزود: مراغه اقلیمی مبتنی بر کشاورزی و دامداری و دارای منابع باارزشی است که با کمترین توجه، سود و منفعت زیادی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.

در همایش سرمایه‌گذاری مراغه که مدیران کل دستگاه‌های اقتصادی استان و مسئولان شهرستان مراغه نیز حضور داشتند، از تمبر یادبود این همایش توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی و استاندار آذربایجان شرقی رونمایی شد.

سید شمس‌الدین حسینی و احمد علیرضابیگی همچنین در پایان همایش از نمایشگاهی که به منظور معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان مراغه در محل همایش ترتیب یافته بود، بازدید کردند.

در این بازدید فرماندار مراغه و نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی توضیحاتی را در خصوص ظرفیت‌های این شهرستان ارائه کردند.