جایگاه حجاب در ادیان مختلف/ منظور از حجاب در اسلام

حجت الاسلام دکتر سیدمحمد ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه حجاب در ادیان مختلف ابراهیمی و فرهنگ شرقی گفت: نه تنها در فرهنگ شرقی زنان دارای پوشش بوده اند بلکه در تورات و انجیل و به ویژه در قرآن حجاب به روشنی مطرح شده است.

وی افزود: در انجیل در کتاب اعمال رسولان از زبان پولس مقدس در انتقال ساکنان طرابلس بر این مسئله تأکید می شود که خودتان را به مانند یونانیان برهنه نکنید و این نشان می دهد در فرهنگ یونان برهنگی حاکم بوده است اما حضرت مسیح آمده که این فرهنگ را جدا کند و برای زنان ستر و عفاف و تقوا را با پوشش بیرونی مطرح کرده است .

وی با بیان اینکه امروز در فرهنگ غربی حجاب را "پُرده" که همان"پرده" است می گویند، گفت: در کتاب قاموس مقدس این کلمه "پُرده" آمده است. در تورات و انجیل مفصلا آیات حجاب آمده است و در قرآن در دو سوره نور و احزاب آیات حجاب به روشنی ذکر شده است؛ یکی از آیات حجاب خطاب به زنان پیامبر است که می فرماید آن تبرج جاهلیت را نداشته باشید و این نشان می دهد که در جاهلیت و قبل از اسلام فرهنگ تبرج و خودنمایی و برهنگی وجود داشته است. خداوند در آیه 32 و 33 سوره احزاب این مسئله را بیان می فرماید.



حجت الاسلام ثقفی تصریح کرد: در فرهنگ شرقی نیز این پوشش به شکل ساری وجود دارد و در فرهنگ ایرانی نیز نوعی از پوشش از سر تا پا را ما می بینیم که امروزه به صورت چادر در آمده است.

وی تأکید کرد: منظور از حجاب در اسلام نوع خاصی نیست بلکه تأکید بر نوع پوششی است که بدن زن را بپوشاند و این پوشش بر اساس فرهنگهای قومی مختلف است و ما در میان اقوام مختلف ایرانی این پوشش را می بینیم و نوعی از پوشش از سر تا پایین بدن نیز در ایران باستان و در میان زنان معمول بوده که امروز به شکل چادر در آمده است.

استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان گفت: مرحوم مطهری نیز در کتاب "مسئله حجاب" به این مطلب اشاره دارد که منظور پوشش بدن است به جز مظاهر ظاهری که "...الا ما ظهر منها..." و علمای فقهی ما بر اساس این آیه پوشش تمام بدن زن را به جز صورت و کفین را برای زن مطرح کرده اند.