به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرزین با اشاره به دومین جلسه کارگروه تحول نظام بانکی که در سالن اجلاس معاونت امور اقتصادی با حضور سخنگوی کارگروه طرح تحول، قائم مقام بانک مرکزی و معاون بانک، بیمه و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و برخی از مدیران عامل بانکها و مدیران و کارشناسان برگزار شد، گفت: در این جلسه دکتر ابوالحسنی معاون امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، طرح تحول نظام بانکی را ارائه کرد و در جلسه گذشته نیز بانک مرکزی طرح خود را در این زمینه ارائه داده بود.

فرزین در مورد محتوای این طرح گفت: وزارت اقتصاد طرح تحول نظام بانکی را با نگاه به مشکلات و چالش های فعلی نظام بانکی بررسی کرده و روشهای حل این مشکلات را پیشنهاد داده است.

وی با بیان اینکه اساس اصلاحات ساختاری طرح وزارت اقتصاد با طرح بانک مرکزی تا حدود زیادی یکسان است، افزود: نظام تأمین مالی مبنا و محور اصلی طرح وزارت اقتصاد است و از این منظر مشکلات و چالشهای سیستم بانکی مورد بررسی قرار گرفته و بهینه سازی تخصیص منابع هدف اصلی این طرح است.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در این طرح مهمترین مشکلات نظام بانکی در 3 گروه شامل مشکلات ساختاری، مشکل قوانین و مقررات و مشکل عملکردی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در این طرح بانکها در قالب 4 گروه مختلف دسته بندی شده اند، گفت: در طرح آمده است که بانکهای قرض الحسنه جهت رفع نیازهای ضروری و منابع خرد در قالب عقد قرض الحسنه فعال باشند و بانکهای تجاری در قالب 5 عقد مبادله ای، بانکهای تخصصی تنها در قالب عقد مشارکت و همچنین بانکهای جامع شامل عملیات و تخصیص هرسه گروه بانک فوق فعالیت کنند.



فرزین افزود: در جلسه هفته آینده جمع بندی و دریافت نظرات کارشناسان در مورد هردو طرح بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صورت خواهد گرفت.