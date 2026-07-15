به گزارش خبرگزاری مهر، آیین تشییع پیکر مطهر شهید «احمد رضایی کمال‌آباد» با حضور پرشور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان شهرستان نائین برگزار شد.

در این مراسم که فضایی آکنده از عطر شهادت و ایثار در روستای کمال‌آباد حاکم بود، پیکر این شهید والامقام بر دستان مردم قدرشناس و شهیدپرور نائین تا جایگاه ابدی‌اش در گلزار شهدای زادگاهش بدرقه شد.

تشییع‌کنندگان با سر دادن شعارهای «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا»، خشم و انزجار خود را از اقدامات خصمانه دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ابراز داشته و بر تداوم راه شهدا در حفظ امنیت و اقتدار کشور تأکید کردند.

حضور پررنگ جوانان انقلابی با پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران در کنار پیر و جوانِ سوگوار، جلوه‌ای از پیوند ناگسستنی ملت با آرمان‌های دفاع از وطن را به تصویر کشید. مقامات محلی و مسئولان شهرستان نائین نیز با حضور در این آیین باشکوه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید رضایی، بر تعهد خود برای استمرار راه شهدا در مسیر حفظ امنیت پایدار تأکید کردند.

شایان ذکر است، شهید احمد رضایی بامداد دوشنبه هفته جاری در جریان حمله دشمن آمریکایی به یکی از مراکز نظامی شهرستان نائین به خیل شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی پیوست.