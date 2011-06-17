به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی خانه سینما، در این مراسم که با حضور اعضای صنف برنامه‌ریز و دستیار کارگردان همراه بود بر اهمیت نقش این حرفه سینمایی و تلاش در جهت حل مسائل و معضلات اعضای آنها تاکید شد.

بهروز شعیبی عضو شورای مرکزی صنف دستیاران (بازیگر) که اجرای این برنامه را به عهده داشت در ابتدای این مراسم، امنیت شغلی، تامین اجتماعی و شایسته‌سالاری را مهم‌ترین مطالبات اعضای این صنف عنوان کرد و ماموریت این انجمن را تلاش در جهت تامین این مطالبات دانست.

در ادامه آناهید آباد رئیس انجمن برنامه‌ریزان و دستیاران مسلح بودن اعضای این صنف به ایمان، دانش، تخصص و پرورش نیروهای متخصص را از جمله ویژگی‌ها و فعالیت های این کانون دانست و تاکید کرد: حرفه‌ای شدن به معنای عبور از ارزش‌های انسانی و اخلاقی نخواهد بود.

محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما به عنوان اولین سخنران این مراسم ضمن تقدیر از فعالیت‌های کانون برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان در سه سال اخیر اظهار داشت: در خیلی از مقاطع با وجود مشکلات مالی و اقتصادی که خانه سینما با آن دست به گریبان بود این صنف با جدیت به فعالیت‌های خود ادامه می‌داد.

عسگرپور به برگزاری جشن‌های متعددی که از سوی اصناف سینمای طی سه ماهه اخیر برگزار شده اشاره و تصریح کرد: برگزاری این جشن‌ها به معنای پایکوبی نیست و این مراسم محفلی است برای گردهمایی اعضاء و پیام اصلی آن نیز همدلی و نزدیکی به هم برای تدبیر و چاره اندیشی مسایل و مشکلات بوده و در واقع یک نوع هم‌اندیشی محسوب می‌شود.

مدیر عامل خانه سینما گفت: علی‌رغم تلاش‌های روانی مختلف که برای جلوگیری از برگزاری این جشن‌ها صورت می‌گیرد و برخی در صدد انهدام خانه سینما هستند اما خوشبختانه این مراسم و بزرگداشت‌ها به حیات خود ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از نیازهای صنفی مثل تامین اعتبار اولیه صندوق بیمه بیکاری و استقرار نظام صنفی بر اساس مصوبات قانونی از وظایف دولت است و باید توسط دولت عملی شود اما این کار صورت نمی‌گیرد که خانه سینما تلاش کرده تا با آگاهی بخشی صنفی و طرح آن مقامات را به وظایفشان آگاه سازد تا شاید به تحقق این اهداف کمک کنند.

کارگردان "اقلیما" افزود: آرزو می‌کنم همان‌طور که ما در جشن‌های سینمایی‌مان موسیقی می‌نوازیم و می‌شنویم موسیقی‌دانان هم در برنامه‌هایشان سینما ببینند.

در ادامه مراسم بهروز شعیبی با اعلام حمایت‌های بنیاد سینمایی فارابی و فعالیت‌های مثبت حسن نجاریان قائم مقام بنیاد فارابی از اعضای این صنف، از آنها تقدیر کرد. کلیپی از مرحوم ناصر اسماعیل‌زاده از اعضای این صنف پخش شد که در حادثه‌ای جان خود را از دست داده بود. انجمن دستیاران با اهدای لوح تقدیر به همسر مرحوم اسماعیل‌زاده یاد و نام او را گرامی داشتند.

در پنجمین جشن کانون برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینمای ایران از سه پیشکسوت این صنف و حرفه تقدیر شد. ابتدا علیرضا سبزواری از دستیاران قدیمی سینما. مجید مجیدی که جایزه علیرضا سبزواری را به او اهداء کرد پیش از این کار درباره اهمیت نقش دستیاران کارگردان‌ها در سینمای ایران و کم توجهی به آنها سخن گفت.

سوسن دین‌محمد دومین فردی بود که به عنوان پیشکسوت در این صنف مورد تقدیر قرار گرفت. فرج حیدری از فیلمبرداران با سابقه سینمای ایران پس از نمایش کلیپی کوتاه از فعالیت‌های سوسن دین محمد با تقدیر از وی به دستمزدهای پایین این صنف اشاره کرد و برنامه‌ریزی و دستیاری را از جمله مشاغل سخت و پرمسئولیتی دانست که کمتر دیده شده و مورد حمایت قرار می‌گیرد.

گوهر خیراندیش که لوح تقدیر و جوایز سوسن دین محمد را به او اهدا کرد در سخنانی ضمن تقدیر از زحمات و فعالیت‌های وی در سینمای ایران صحبت‌های فرج حیدری درباره دستمزد پایین این صنف را مورد تایید قرار داد و اظهار داشت: متاسفانه افراد غیرحرفه‌ای و بی‌تجربه‌ای وارد این حوزه شده‌اند و جای افراد متخصص و با تجربه را گرفته‌اند.

در ادامه سوسن دین محمد ضمن قدرانی از فرج حیدری و گوهر خیراندیش عنوان کرد: جای دستیاران و برنامه‌ریزان سینمایی ایران در جشنواره فیلم فجر خالی است و مسئولان باید تلاش کنند تا این بخش نیز به جشنواره فیلم فجر اضافه شود.

آخرین نفری که مورد تقدیر قرار گرفت مسعود میمی از پیشکسوتان صنفی بود که پس از پخش کلیپی درباره زندگی حرفه‌ای وی جایزه خود را از دستان محمد علی طالبی کارگردان سینما دریافت کرد. مسعود میمی جایزه خود خود را به همسر و دخترش تقدیم کرد.

پنجمین جشن کانون دستیاران و برنامه‌ریزان سینمای ایران با اجرای موسیقی و صرف شام ساعت 22 به پایان رسید.