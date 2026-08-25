به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، یک مطالعه بزرگ نشان می دهد افرادی که مرتباً از پله‌ها بالا می‌روند، ۳۹ درصد کمتر احتمال دارد که بر اثر بیماری‌های قلبی عروقی فوت کنند و ۲۴ درصد کمتر احتمال دارد که به هر دلیلی بمیرند. احتمال حمله قلبی، سکته مغزی و نارسایی قلبی نیز در آنها کمتر است.

دکتر «واسیلیوس واسیلیو»، نویسنده ارشد و استاد پزشکی قلب در دانشکده پزشکی نورویچ در دانشگاه آنجلیا در بریتانیا، گفت: «بالا رفتن از پله‌ها یک راه عملی و اغلب نادیده گرفته شده برای گنجاندن فعالیت بدنی در زندگی روزمره است. ما می‌خواستیم بهتر درک کنیم که چگونه این فعالیت روزمره می‌تواند پتانسیل نجات جان را داشته باشد.»

محققان داده‌های ۹ مطالعه شامل بیش از ۴۸۰ هزار نفر افراد ۳۵ تا ۸۴ ساله را تجزیه و تحلیل کردند.

آنها رابطه بین بالا رفتن از پله‌ها که توسط خود افراد گزارش شده بود و خطر بیماری قلبی و مرگ زودرس را در یک دوره پیگیری متوسط ۱۴ ساله بررسی کردند.

یک مطالعه نشان می‌دهد که بالا رفتن از حدود شش طبقه پله در روز ممکن است بیشترین فایده را داشته باشد، اگرچه محققان گفتند برای تعیین مقدار بهینه به تحقیق بیشتری نیاز است.

دکتر «سوفی پادوک»، محقق ارشد از دانشکده پزشکی نورویچ، گفت: «برخلاف رفتن به باشگاه یا انجام تمرین ورزشی، بالا رفتن از پله‌ها اقدامی است که می‌توانید به راحتی در برنامه روزانه خود در خانه، محل کار یا وقتی بیرون هستید، بگنجانید. این گزینه خوبی برای افرادی است که وقت زیادی یا دسترسی آسان به ورزش ندارند.»