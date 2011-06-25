اعلام اوباما و سبقت غربیها از یکدیگر برای خروج از افغانستان

پس از تشریح جزیئات طرح خروج نظامیان آمریکا از افغانستان و عقب نشینی 10 هزار نظامی از افغانستان تا پایان سال جاری و خروج 33 هزار نظامی تا تابستان سال 2012 برخی از مقامات آمریکایی همچون گذشته ارادت خود را نسبت به "باراک اوباما" نشان داند و از این طرح حمایت کرده اما برخی دیگر آن را تهاجمی تر از پیشنهادهای قبلی معرفی کردند.

"مایک مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مقابل کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان گفت: تصمیم عقب نشینی نظامیان از افغانستان خطرات بیشتری را در مقایسه با آنچه که خود را برای پذیرفتن آن آماده کرده بودم، دارد و این تصمیم تهاجمی تر است.

برخی از مقامات پنتاگون نیز ضمن حمایت از طرح عقب نشینی نظامیان از افغانستان اعلام کردند که این طرح با استراتژی افغانستان همخوانی دارد.

"مایکل فلورنی" معاون وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد: با اعلام عقب نشینی نظامیان از افغانستان تغییری در سیاست آمریکا در این کشور ایجاد نمی شود زیرا خروج نظامیان عجولانه نیست و دستاوردهای نیروهای ائتلاف را نابود نمی کند.

"رابرت گیتس" وزیر دفاع سابق آمریکا نیز ضمن حمایت خود از طرح عقب نشینی نظامیان گفت: این طرح منابع و زمان را در اختیار فرماندهان قرار می دهد و باعث می شود تا حضور نظامیان در افغانستان را بیش از پیش موثر نشان دهد.

ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان نیز ضمن تایید اظهارات مولن به پیشنهادهای خود به اوباما برای کاهش شمار نظامیان در افغانستان طی ماه گذشته اشاره کرد و گفت: تصمیم نهایی برای خروج نظامیان از افغانستان تهاجمی تر از پیشنهادهای قبلی است.

پتریوس بر عقب نشینی تدریجی نظامیان آمریکایی از افغانستان تاکید کرد و گفت با این اقدام دستاوردهای نیروهای امنیتی و تلاشهای آنها برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان از بین نمی رود.

همچنین پس از اظهارات اوباما درباره عقب نشینی نظامیان از افغانستان بیشتر کشورهای عضو ناتو و همپیمانان اصلی آمریکا در دنباله روی از سیاست های کاخ سفید بر خروج نظامیان خود از این کشور تاکید کرده و هم اکنون برای خروج از جنگ با یکدیگر رقابت می کنند.

در همین حال نخست وزیر لهستان اعلام کرد: از تصمیم اوباما برای کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان خوشحال شدم و از وزیر دفاع می خواهم تا طرحی مشابه با طرح آمریکا برای عقب نشینی نیروها از این کشور جنگ زده طراحی کند.

وی تاکید کرد: نیروهای لهستانی به تعهدات بین المللی خود پایبند بوده و بیش از زمان لازم در افغانستان باقی نمی مانند.

احزاب مخالف در آلمان نیز سعی کردند تا گوی رقابت را بربایند و "یورگن تریتین" رئیس فراکسیون سبزهای آلمان در راین رابطه گفت: آلمان اجازه ندارد به آخرین کشوری تبدیل شود که نیروهای خود را از افغانستان خارج می کند.

دولت انگلیس نیز که به هزینه های جنگ افغانستان آگاه است، بر خروج نظامیان انگلیسی تا سال 2015 در افغانستان تاکید کرد.

در این بین برخی از کشورهای اروپایی که همچنان از بحران مالی رنج می برند، از این فرصت استفاده کرده و تلاش می کنند تا نیروهای خود را از افغانستان خارج کنند که از این کشورها می توان به اسپانیا و یونان اشاره کرد.