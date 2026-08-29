متفکرآزاد: پیگیری مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران ادای دین به آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، روحالله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، عصر شنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی، با تبریک هفته دولت، از خدمات این مجموعه در جریان جنگهای اخیر و رسیدگی به امور خانوادههای شهدا و ایثارگران قدردانی کرد.
وی با اشاره به حضور مجموعه بنیاد شهید در عرصه خدمترسانی اظهار کرد: از طرف مردم استان از مجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران به دلیل حضور مستمر در صحنه، بهویژه در جریان جنگهای دوم و سوم تحمیلی و همچنین خدمت به خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، صمیمانه تشکر میکنیم.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: پیگیری دغدغهها و مشکلات خانوادههای شهدا و ایثارگران تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه ادای دین به این عزیزان است و خدمتگزاران این عرصه از برکات دنیوی و اخروی آن بهرهمند خواهند شد.
متفکرآزاد بر ضرورت استمرار حمایت از جامعه ایثارگری تأکید کرد و گفت: رسیدگی به مسائل و مشکلات خانوادههای شهدا و ایثارگران باید با جدیت ادامه پیدا کند و دستگاههای مسئول نیز در این مسیر همکاری لازم را داشته باشند.
آذربایجان شرقی ۲۵۸ شهید در جنگهای دوم و سوم تقدیم کرد
در ادامه این دیدار، علیاکبر سلمانی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی، گزارشی از اقدامات انجامشده برای خانوادههای شهدای جنگهای اخیر ارائه کرد.
وی اظهار کرد: آذربایجان شرقی در جریان جنگ دوم تحمیلی ۶۷ شهید و در جنگ سوم تحمیلی ۱۹۱ شهید تقدیم کرده است؛ همچنین سه شهید استان نیز در نبرد هرمز به شهادت رسیدهاند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی با اشاره به روند تشکیل پرونده شهدای جنگهای دوم و سوم گفت: این استان در کوتاهترین زمان ممکن و با استفاده از اختیارات تفویضشده، نسبت به تشکیل پرونده شهدای این حوادث اقدام کرد.
وی افزود: در ادامه نیز مشکلات و نیازهای خانوادههای شهدا در سریعترین زمان شناسایی و برای رفع آنها اقدامات لازم انجام شد.
سلمانی با بیان اینکه خدمت به خانوادههای شهدا و ایثارگران افتخار مجموعه بنیاد شهید است، خاطرنشان کرد: همه تلاش ما بر این است که در مسیر خدمتگزاری به این خانوادهها از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.
مسائل درمانی و معیشتی ایثارگران در اولویت
وی رسیدگی به دغدغههای درمانی و معیشتی جامعه ایثارگری را از اولویتهای بنیاد شهید استان عنوان کرد و گفت: در کنار این مسائل، اجرای برنامههای فرهنگی و دیدار مستمر با خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران نیز به صورت منظم دنبال میشود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به ظرفیت مجموعه فرهنگی و تفریحی قوریگول، بر ضرورت تأمین اعتبار برای بهسازی و زیباسازی این مجموعه تأکید کرد.
سلمانی گفت: با تأمین اعتبار و بهبود زیرساختهای این مجموعه، امکان استفاده مطلوبتر خانوادههای شهدا و ایثارگران از ظرفیتهای فرهنگی و تفریحی آن فراهم خواهد شد.
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