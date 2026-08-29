خبرگزاری مهر- گروه هنر- آزاده فضلی؛ «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
آغاز اکران «افسانه سپهر» در روسیه
در هفتهای که گذشت، نمایش گسترده انیمیشن سینمایی ایرانی «افسانه سپهر» در مراسمی ویژه و با گرامیداشت یاد و خاطره ۱۶۸ کودک شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب در قلب پایتخت روسیه آغاز شد. این اثر سینمایی در گام نخست در ۸۹ سالن سینمایی در سراسر روسیه روی پرده رفته و قرار است دامنه اکران آن به تدریج افزایش پیدا کند.
در این مراسم رسمی که با حضور کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه، عبدالرضا راشد رایزن فرهنگی سفارت ایران در مسکو، مدیران کمپانیهای پخش روسی، سینماگران و جمعی از خانوادهها و کودکان روس برگزار شد، تصاویر دانشآموزان شهید میناب بر پرده سینما نقش بست.
جلالی از برگزاری روزهای فرهنگی ایران در اواخر سپتامبر (مهر) در شهرهای مسکو، سنپترزبورگ، کازان و آستاراخان خبر داد و تصریح کرد: هنرمندان ایرانی به صورت یک گروه ۱۶۸ نفره و با استفاده از نماد ۱۶۸ (به یاد شهدای کودک میناب) در این رویداد بزرگ فرهنگی حضور خواهند داشت.
انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» به تهیهکنندگی مهدی جعفری جوزانی و کارگردانی مشترک عماد رحمانی و مهرداد محرابی، داستانی ماجراجویانه و فانتزی با محوریت مفاهیم اصیلی چون «خانواده، شجاعت، مسئولیتپذیری و ایستادگی در برابر تاریکی» را روایت میکند. این فیلم ماجرای نوجوانی به نام «سپهر» و همراه وفادارش «بابو» را در سفری پرماجرا برای نجات سرزمینشان به تصویر میکشد.
نسخه روسی این پویانمایی با عنوان «Легенда о Сепере» در منابع سینمایی روسیه به ثبت رسیده و تریلر رسمی دوبله آن نیز در پلتفرم معتبر کینپویسک (Kinopoisk) منتشر شده است.
برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران بار دیگر در سینماگالری ملت
قدم به قدم به نیمه دوم سال نزدیک میشویم که زمان برگزاری جشنوارههای سینمایی به ویژه فیلم کوتاه تهران است که در ماه مهر برگزار میشود. بر این اساس، در هفته گذشته خبر رسید که پردیس سینماگالری ملت به عنوان خانه چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران انتخاب شده است.
چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در بخشهای سینمای ایران، سینمای بینالملل، بخش جنبی ویژه کتاب و سینما (اقتباس) برگزار خواهد شد.
این دوره جشنواره با رویکرد «اندیشه ایرانی، روایت جهانی» برگزار میشود و تمرکز اصلی آن بر حمایت از روایتهای خلاقانه و متنوع با محوریت هویت ملی، فرهنگی و زیستی ایران و پرهیز از کلیشههای رایج است.
نامگذاری یک خیابان بهنام اکبر عبدی در سالروز تولدش
هفته گذشته، در شصت و پنجمین جلسه کمیسیون نامگذاری اماکن و معابر عمومی شهر تهران که در صحن شورای شهر برگزار شد، با پیشنهاد نرگس معدنیپور مبنی بر تغییر نام خیابان «بیدار» در منطقه یک تهران به نام «اکبر عبدی» موافقت و این پیشنهاد با حداکثر آرا به تصویب رسید.
همچنین، در آستانه ۴ شهریور سالروز تولد زندهیاد اکبر عبدی، سنگ مزار جدید این هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) توسط خانواده این بازیگر، نصب شد. این در حالی است که پیش از این سنگی به همت دوستداران این بازیگر بر مزار وی قرار داده شده بود، اما خانوادهاش با احترام به دوستداران عبدی، نسبت به تعویض آن اقدام کردند.
اکبر عبدی شامگاه جمعه دوم مرداد پس از دورهای بیماری و در سن ۶۶ سالگی از دنیا رفت.
خبرهایی از وضعیت چنگیز وثوقی
چنگیز وثوقی بازیگر قدیمی سابقه مصدومیت قدیمی از ناحیه پا را دارد که به زمان فیلمبرداری سریال «امام علی (ع)» برمیگردد و در آن زمان حادثهای برایش رخ داد و منجر به گذاشتن پلاتین در پایش شد. او، این سالها همواره با درد ناشی از آن دستوپنجه نرم میکرد و با احتیاط راه میرفت. این هنرمند چندی پیش بر اثر سقوط از پلهها، مجدداً دچار آسیب شد که پس از چهار - پنج روز بستری در بیمارستان و انجام عمل جراحی، به منزل منتقل شده است.
چنگیز وثوقی نه عضو صندوق اعتباری هنر بود و نه هیچکدام از بیمههای تکمیلی را داشت و عملاً بهعنوان یک هنرمند آزاد، درمان خود را پیگیری میکرد. در حالی که اگر یک هنرمند بیش از ۵ پوستر فیلم داشته باشد برای عضویت در صنف کافی است، این در حالی است که او سابقه بالای ۱۵ کار حرفهای را دارد و کاملاً شرایط عضویت را داشت اما به دلیل بی توجهی صنف، تاکنون عضو بزرگترین صنف بازیگری نبوده است. اقدام فوری همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما این بود که ظرف کمتر از ۲۴ ساعت مشکل پوشش بیمهای وثوقی را حل کرد. اسعدیان با صندوق اعتباری هنر هماهنگ کرد که چنگیز وثوقی ظرف ۲۴ ساعت هم عضو انجمن بازیگران و هم به تبع آن، عضو صندوق اعتباری هنر شود.
قدردانی از مستندسازان جنگ رمضان در جشنواره تلویزیونی مستند
در هفتهای که گذشت، مراسم اختتامیه جشنواره تلویزیونی مستند در پردیس سینمایی ملت برگزار شد و برگزیدگان بخشهای مختلف جشنواره معرفی شدند.
پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما در این مراسم از مستندسازان خواهش کرد: تنوع در تولیدات مستند را فقط به قاب ۴۵ دقیقهای تلویزیون محدود نکنید و باید به ساخت مستندهای کوتاهتر هم توجه کرد. ما در رسانه ملی برای نمایش تمام قالبهای مستند اعلام آمادگی میکنیم.
وی همچنین به مستندسازان هشدار داد و گفت: در اینجا باید یک هشداری هم به مستندسازان بدهم و آنهم رواج غیرطبیعی هوش مصنوعی در تولیدات رسانهای است. هوش مصنوعی یکی از بزرگترین آفتها در عرصه سینمای مستند است و نباید اجازه داد هوش مصنوعی جایگزین حضور فیزیکی و شهود مستندساز برای لمس حقیقت در میدان بشود. مستندساز است که به شهادت میرسد و در صحنه درگیری ها مصدوم میشود اما هوش مصنوعی اینگونه نیست. به عبارت دیگر، مستندساز مقدس است اما هوش مصنوعی این گونه نیست. باید این چالش را جدی گرفت.
در این مراسم از جمعی از مستندسازان و عکاسان مستند که در زمان جنگ رمضان فعالیتهای متنوعی را در عرصه مستندسازی انجام داده بودند، قدردانی شد که عبارتند از: وحید فرجی، کیومرث محمد چناری، فاطمه دولت آبادی، مجتبی عمارلو، مهدی انصاری، محمدفرج صالحی، مسعود دهنوی، احسان مفیدی کیا، محمدرضا گودرزی مهر، مطهره عدالتخواه، محسن اسلام زاده، حمید وکیلی و علی تک روستا.
برگزاری اکران خصوصی باکس فیلمهای کوتاه «قرار» و نشست نقد فیلمها
هفته گذشته، اکران خصوصی باکس فیلمهای کوتاه «قرار» در موزه سینما با حضور بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، فاطمه محمدی سیجانی مدیرعامل موزه سینما، بیژن میرباقری کارگردان، داریوش کاردان کارگردان، مجری و برنامهساز پیشکسوت، کریم امینی کارگردان فیلم «فسیل»، مریم بحرالعلومی و ابراهیم امینی کارگردان و بسیاری از کارگردانان فیلم کوتاه و هنرجویان و علاقهمندان برگزار شد.
در این اکران، فیلمهای کوتاه «آدمک» به کارگردانی سیاوش گرجستانی، «انار» به کارگردانی مهرداد جلالی، «به صدای زمین گوش کن» به کارگردانی شهاب مهربان و «متولد تهران» به کارگردانی جواد حکمی روی پرده رفتند و در ادامه، امیر قادری منتقد سینما با عوامل و کارگردانان این آثار به گفتگو نشست.
امیر قادری در ابتدای این جلسه درباره مجموعه چهار فیلم نمایش دادهشده گفت: امروز در فیلم کوتاه نمیتوان ایراد واضحی به بسیاری از فیلمها گرفت. اغلب فیلمها از یک استاندارد برخوردارند و کار سخت این است که ببینیم چه چیزی بالاتر از استاندارد میتوانیم به مخاطب ارائه بدهیم. دیگر نمیشود ایراد مشخصی گرفت که مثلاً کارگردان کارش را بلد نبوده است.
داریوش کاردان در این نشست گفت: مقایسه فیلم بلند و کوتاه اشتباه است؛ کار فیلم کوتاه سخت است برای مثال باید در ۱۰ دقیقه یک فیلم را شروع کنیم، به اوج برسانیم، احساس مخاطب را درگیر کنیم و به پایان برسانیم. چه فیلم کوتاه و چه فیلم بلند باید وظیفه خود را انجام دهند. شخصیتپردازی، فیلمنامه و کارگردانی در فیلم کوتاه و فیلم بلند تعریفهای متفاوتی دارند. بنابراین اگر قرار است این ۲ گونه با یکدیگر مقایسه شوند، باید فیلم کوتاه خوب را با فیلم بلند خوب مقایسه کنیم، نه اینکه بهصورت کلی درباره آنها قضاوت کنیم.
وی بیان کرد: نمیتوان فیلمهای بلند بیکیفیت و صرفاً گیشهای را که نه داستان دارند و نه کارگردانی، با یک فیلم کوتاه که با امکانات اندک، ایده و خلاقیت و هزینه کم ساخته شده است، مقایسه کرد. اگر چنین مقایسهای انجام دهیم، این فیلمهای کوتاه به اندازه ۸۰۰ فیلم بلند ارزش دارند.
بیژن میرباقری کارگردان نیز در این نشست درباره ضرورت شکلگیری جهان داستانی در فیلم گفت: ما وقتی فیلمی را میسازیم، جهانی را میخواهیم ترسیم کنیم که قهرمان داستان به یک جایی برسد. ۸۰۰ صفحه رمان «جنایت و مکافات» نوشته شد که بگوید اگر جنایتی مرتکب شدی، باید مکافات آن را هم بکشی. درست است که فیلم کوتاه را نباید با فیلم بلند مقایسه کنیم. شرف فیلم کوتاه به شرفش است و نباید مقایسه کرد. فیلم کوتاه باید امتداد داشته باشد و نام فیلمساز کوتاه باید در یاد مخاطب بماند.
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