به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد خراسانی‌زاده، معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مراسم آیین‌واره فرهنگی هنری «رحمة للعالمین» همزمان با هفته وحدت با اشاره به مناسبت‌های مرتبط با برگزاری این رویداد، اظهار کرد: هفته وحدت از جمله یادگارهای ارزشمند رهبر شهید انقلاب اسلامی است که پایه‌گذاری آن در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و پس از انقلاب با تأیید و حمایت امام خمینی(ره) رسمیت یافت.



وی افزود: باغ کتاب تهران نیز از جمله مجموعه‌های فرهنگی مهم پایتخت است که ایده شکل‌گیری آن در پی تأکید رهبر شهید بر ضرورت ایجاد فضایی دائمی برای عرضه و نمایش کتاب در تهران شکل گرفت و امروز به یکی از ظرفیت‌های مهم فرهنگی و هنری شهر تبدیل شده است.



معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به برگزاری برنامه‌های موسیقی اقوام در باغ کتاب تهران گفت: در طول پنج شب، هنرمندان موسیقی اقوام ایرانی با اجرای برنامه برای مردم، بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و میراث اصیل کشورمان را به نمایش گذاشته‌اند. در این رویداد، ۱۴ گروه موسیقی اقوام میزبان علاقه‌مندان فرهنگ و هنر هستند.



خراسانی‌زاده ادامه داد: چهارشنبه شب نیز در همین سالن میزبان جمعی از مهمانان خارجی و شرکت‌کنندگان کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، ائمه جمعه و جماعات و علاقه‌مندان فرهنگ و هنر بودیم و اجرای موسیقی اصیل ایرانی در این محفل، نشان‌دهنده جایگاه ارزشمند هنر و موسیقی اقوام در میان علما و اندیشمندان جهان اسلام بود.



وی با تبریک ایام هفته وحدت، حضور سفیران و نمایندگان کشورهای دوست و برادر مسلمان را موجب افتخار دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم میزبان شایسته‌ای برای میهمانان خود در تهران باشیم؛ شهری که در برابر ظلم ایستاده و با وجود تجربه جنگی نابرابر و بی‌رحمانه، صبر و استقامت خود را حفظ کرده و هیچ‌گاه چهره یک شهر جنگ‌زده به خود نگرفته است.



معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تهران را «پایتخت مقاومت جهان» توصیف کرد و افزود: تهران می‌تواند الگویی برای شهرهایی باشد که می‌خواهند در برابر ظلم بایستند و از مظلوم دفاع کنند.



خراسانی‌زاده همچنین ضمن خیرمقدم به مدیران ارشد وزارت امور خارجه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران مناطق و ستاد شهرداری تهران و دیگر دستگاه‌های حاضر در این مراسم، ابراز امیدواری کرد این رویداد به عنوان اقدامی فرهنگی و ماندگار در کارنامه مدیریت شهری ثبت شود.



وی در پایان با تأکید بر ظرفیت هنر برای ایجاد همدلی میان ملت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب مختلف گفت: خدا را شکر می‌کنیم که در دوران زعامت رهبران انقلاب اسلامی، زمینه برای ارائه هنر در اصیل‌ترین شکل آن فراهم شده است و امروز می‌توانیم در حضور علمای اسلام، سفیران کشورهای مسلمان و علاقه‌مندان فرهنگ و هنر، جلوه‌هایی از فرهنگ غنی ایرانی را به نمایش بگذاریم.