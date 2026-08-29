به گزارش خبرنگار مهر، اَبَرپروژه مجموعه پلها و زیرگذر بزرگراه شهید آیتالله رئیسی کلانشهر اصفهان، همزمان با هفته دولت صبح شنبه هفتم شهریور ماه با حضور ویدئوکنفرانسی مسعود پزشکیان رئیسجمهوری، بهطور رسمی افتتاح شد.
این پروژه یکی از مهمترین طرحهای ترافیکی و عمرانی سالهای اخیر اصفهان است که با هدف روانسازی ترافیک، افزایش ایمنی معابر و تکمیل شبکه ارتباطی شهر اجرا شده است.
بزرگراه شهید رئیسی از ورودیهای اصلی شرقی شهر تا مسیر فرودگاه امتداد دارد و نقش حیاتی در کاهش زمان سفر به فرودگاه بینالمللی اصفهان و ارتقای ایمنی تردد ایفا میکند.
پروژه شامل احداث زیرگذر و مجموعه پلهایی به طول حدود سه کیلومتر با شش پل سوارهرو، یک پل عابرپیاده و یکهزار و ۸۰۰ متر زیرگذر است که در زمینی به مساحت ۳۰۰ هزار متر مربع اجرا شده است.
این محور حدفاصل پل شهیدان طیاره تا پل شهید دریانوش را پوشش میدهد و تقاطع غیرهمسطح مقابل منطقه حصه نیز بهزودی کلنگزنی خواهد شد.
نصب نخستین حفاظ غلتکی کشور در بزرگراه شهید رئیسی
این طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای زیرساختی شرق اصفهان شناخته میشود. این پروژه از دهه ۹۰ شمسی آغاز شده بود اما عملیات اجرایی اصلی طی سالهای اخیر شدت گرفت و پس از حدود ۱۵ سال از آغاز مطالعات و کارهای اولیه، اکنون به بهرهبرداری رسیده است. نام این بزرگراه از خرداد ۱۴۰۳ با تصویب شورای شهر اصفهان به بزرگراه شهید آیتالله رئیسی تغییر یافت.
برای نخستینبار در کشور، نمونه حفاظ غلتکی با هدف افزایش ایمنی و کاهش شدت تصادفات در این پروژه اجرا شده است.
بر اساس گزارش پلیس راه، پیش از این سالانه حدود ۱۷ نفر در این محدوده دچار حوادث جانی میشدند که با بهرهبرداری از پروژه، این تلفات حذف خواهد شد.
اصغر کشاورزراد، معاون عمران شهری شهردار اصفهان، پیشتر اعلام کرده بود که با انتقال ترافیک اصلی به مسیر زیرگذر، عملیات تکمیل کندروها و دسترسیهای محلی با سرعت بیشتری در حال انجام است. مسیر اصلی رفت و برگشت از میدان لاله به سمت بزرگراه فرودگاه و بالعکس از طریق زیرگذر برقرار است و شهروندان میتوانند بدون محدودیت از آن استفاده کنند.
مسئولان شهری این پروژه را یکی از مؤثرترین طرحهای توسعه حملونقل شرق اصفهان میدانند که علاوه بر روانسازی ترافیک مناطق ۱۰ و ۱۴ (محله حصه)، در ساماندهی سیما و منظر شهری و افزایش رفاه ساکنان نیز نقش بسزایی خواهد داشت.
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