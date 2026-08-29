دستور فرمانده فراجا برای تسریع در احداث مجتمع انتظامی ۵۳ هکتاری شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان صبح شنبه در جریان سفر به استان فارس با حضور در محل زمین اختصاصیافته برای احداث یکی از مقرهای انتظامی استان در کلانشهر شیراز، از روند پیشرفت اقدامات انجامشده برای اجرای این پروژه بازدید کرد.
در این بازدید که جمعی از فرماندهان، معاونان و مسئولان انتظامی استان فارس حضور داشتند، معاون مهندسی فرماندهی انتظامی استان گزارشی از آخرین وضعیت پروژه ارائه کرد.
مراحل تملک زمین، جانمایی بخشهای مختلف، نقشههای اجرایی و برنامههای پیشبینیشده برای احداث زیرساختهای این مجموعه از جمله محورهای مطرحشده در این گزارش بود.
تأکید بر استانداردهای نوین
فرمانده کل انتظامی کشور در حاشیه این بازدید، با اشاره به ابعاد گسترده این پروژه، بر ضرورت توجه جدی به الزامات امنیتی و فنی در طراحی و اجرای آن تأکید کرد.
رادان رعایت استانداردهای روز معماری، ملاحظات امنیتی و الزامات پدافند غیرعامل را از ضرورتهای اجرای این مجموعه دانست و بر پیشبینی زیرساختهای متناسب با نیازهای انتظامی آینده تأکید کرد.
ضرورت همافزایی دستگاههای استانی
وی همچنین تسریع در فرآیندهای اجرایی و عمرانی مجتمع ۵۳ هکتاری را مورد تأکید قرار داد و خواستار هماهنگی و همافزایی بیشتر دستگاههای استانی برای رفع موانع احتمالی و پیشبرد این پروژه شد.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این بازدید بر لزوم پیگیری مستمر مراحل اجرایی پروژه تأکید کرد تا روند احداث این مجموعه انتظامی با سرعت بیشتری دنبال شود.
نظر شما