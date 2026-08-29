کلانتری: دشمن از میدان جنگ به جبهه اقتصاد کوچ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری شامگاه شنبه در اجتماع حماسی مردم فیروزآباد با اشاره به سابقه حضور مردم این شهرستان در عرصه‌های مختلف انقلاب و دفاع از کشور گفت: مردم فیروزآباد همواره در صحنه‌های مهم تاریخی از جمله دفاع مقدس، انقلاب اسلامی، دفاع از حرم و جنگ‌های اخیر نقش قابل توجهی داشته‌اند.

وی با اشاره به جایگاه علمی و فرهنگی فیروزآباد افزود: این شهرستان چهره‌های برجسته‌ای همچون جهانگیرخان قشقایی را در دامان خود پرورش داده است؛ شخصیتی که با وجود آنکه در ظاهر لباس روحانیت بر تن نداشت، استاد و پرورش‌دهنده عالمان بزرگی از حوزه تشیع بود.

دشمن در چهار جبهه به دنبال ضربه زدن به ایران است

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) در ادامه با بیان اینکه تصور پایان یافتن جنگ با دشمن خطاست، گفت: نباید تصور کنیم با گذشت چند ماه از حوادث و درگیری‌های اخیر، کشور وارد شرایط عادی شده است؛ چراکه دشمن همچنان در حال طراحی و پیگیری اهداف خود در جبهه‌های مختلف است.

کلانتری با اشاره به عرصه نظامی این تقابل ادامه داد: دشمنی که خود را ابرقدرت جهان می‌داند و از گسترده‌ترین امکانات نظامی و پایگاه‌های متعدد برخوردار است، در برابر جمهوری اسلامی قرار گرفته، اما ملت ایران نشان داده است که در برابر فشار و تهدید عقب‌نشینی نمی‌کند.

وی افزود: دشمن در این نبرد آسیب دیده و شکست‌هایی را متحمل شده است، اما نباید تصور کرد که به دلیل این شکست‌ها از ادامه تقابل منصرف خواهد شد؛ بلکه دشمن زخم‌خورده تلاش می‌کند اعتبار و موقعیت ازدست‌رفته خود را به شکل دیگری بازسازی کند.

جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران همچنان ادامه دارد

رئیس انجمن علمی انقلاب اسلامی، اقتصاد را دومین جبهه تقابل دانست و بیان کرد: فشار اقتصادی، تحریم، ایجاد نوسانات ارزی و دامن زدن به مشکلات معیشتی، بخشی از جنگی است که سال‌ها علیه مردم ایران دنبال شده است.

کلانتری با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در کشور گفت: هیچ‌کس منکر دشواری‌های اقتصادی نیست، اما ملت ایران در طول سال‌های گذشته نشان داده است که با صبر، مقاومت و ایستادگی می‌تواند نقشه‌های دشمن را با شکست مواجه کند.

وی همچنین از عرصه‌های امنیتی و فرهنگی به عنوان دو جبهه دیگر یاد کرد و گفت: دشمن برای اثرگذاری بر جامعه تنها به ابزار نظامی و اقتصادی متکی نیست و همزمان در حوزه‌های امنیتی و فرهنگی نیز برنامه‌ریزی می‌کند؛ از این رو جامعه باید نسبت به تحولات و شیوه‌های جدید دشمن هوشیار باشد.

نباید مطالبه خونخواهی امام شهید به فراموشی سپرده شود

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) با بیان اینکه قدرت اصلی جمهوری اسلامی مردم هستند، خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است زمانی که مردم در میدان حضور داشته باشند، قدرتی شکل می‌گیرد که حتی قدرت‌های بزرگ نیز نمی‌توانند به آسانی در برابر آن ایستادگی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار کاروان پیاده مردم فیروزآباد مبنی بر «خونخواهی امام شهید»، این مطالبه را یک اصل عقلانی و قرآنی دانست و گفت: مردم ایران نباید اجازه دهند مطالبه خونخواهی امام شهید به فراموشی سپرده شود.

کلانتری تأکید کرد: استمرار این مطالبه به معنای حفظ هوشیاری و نشان دادن اراده ملت ایران برای دفاع از امنیت و عزت کشور است و نباید دشمن تصور کند که مردم از مواضع خود عقب‌نشینی کرده‌اند.

قدرت مردم، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمن است

وی با اشاره به جایگاه رهبر شهید در تحولات جمهوری اسلامی ایران افزود: امروز ایران به جایگاهی رسیده است که در برابر قدرت‌های بزرگ جهان با اقتدار ایستادگی می‌کند و این وضعیت را باید نتیجه سال‌ها مجاهدت، رهبری و هدایت نظام اسلامی دانست.

کلانتری همچنین با مقایسه وضعیت ایران و برخی کشورهای متحد آمریکا گفت: استقلال سیاسی و عزت ملی موضوعی نیست که بتوان آن را صرفاً با شاخص‌های اقتصادی سنجید؛ کشوری ممکن است از نظر اقتصادی پیشرفته باشد اما همچنان در سیاست خارجی خود وابستگی داشته باشد.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم هوشیاری عمومی گفت: بصیرت مردم ایران تاکنون اجازه نداده است دشمن به اهداف خود دست پیدا کند و استمرار این آگاهی و حضور مردمی می‌تواند همچنان نقشه‌های دشمن را با ناکامی مواجه کند.