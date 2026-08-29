به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی شامگاه شنبه در واکنش به در اختیار قرار ندادن بازیکنان چند باشگاه برای همراه یتیم امید گفت: با وزیر ورزش در مورد همکاری باشگاه ها بحث مفصلی داشتیم. باشگاه ها باید بدانند موفقیت تیم امید در این دوره بازی ها موفقیت فوتبال ایران است. این همکاری در قانون پیش بینی شده است و به باشگاه ها اعلام شده است. امیدوارم این اتفاق خوب بیفتد.

وی ادامه داد: تیم امید دو روز دیگر راهی ژاپن خواهد شد و با توجه به این که عیار این بازیکنان سنجیده شده است، باید بیایند و کمک حال تیم ملی باشند. باشگاه ها خودشان صاحب تیم امید هستند و نباید کوتاهی بکنند چرا که فوتبال ملی متضرر خواهد شد.

مهدی محمدنبی خاطرنشان کرد: خواهش من از مربیان و مدیران باشگاه ها این است که همکاری کنند. این به نفع فوتبال ایران است و شخصی نیست. فوتبال ما به این همکاری نیاز دارد و در تاریخ فوتبال نوشته می شود. امیدوارم تیم امید هم رتبه خوبی را کسب کند و برای المپیک هم نتایج خوبی بگیرد.

نبی در پایان گفت: باشگاه ها و بازیکنی که تعلل کنند در کمیته انضباطی به تخلف آنها رسیدگی خواهد کرد و رای را این کمیته خواهد داد. ما تیم را اعزام خواهیم کرد و باشگاه هایی که همکاری نکنند کمیته انضباطی آنها را احضار خواهد کرد.