به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار اعلام کرد: ۱۹ ناشر در نخستین هفته شهریور یک هزار و ۷۷۵ میلیارد و ۳۴۱ میلیون تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم را از طریق اطلاعات سامانه‌ «سجام» به حساب ۶۷۷ هزار و ۵۰۰ سهام‌دار واریز کردند.

سهم ۱۳ ناشر از توزیع سود جاری

در اولین هفته شهریور، ۱۳ شرکت، شامل: «سرمایه‌گذاری اقتصاد شهر طوبی، توکاریل، گروه بهمن، سایر اشخاص بورس اوراق بهادار تهران، فروشگاه‌های زنجیره ای افق کوروش، توسعه خدمات دریایی و بندری سینا، شیرپاستوریزه پگاه گلستان، صندوق سرمایه‌گذاری املاک ومستغلات نیک رای، تولید برق عسلویه مپنا، داروسازی دانا، کیمیا کالای رازی، بیمه حافظ و سرمایه‌گذاری ایساتیس پویا» سود جاری ۴۹۴ هزار و ۲۷۴ سهام‌دار را که شامل یک هزار و ۶۰۲ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان می‌شود، با سجام به حساب بانکی آن‌ها واریز کردند.

واریز سود سنواتی و حق‌تقدم ۶ ناشر

در این بازه زمانی، ۶ ناشر، شامل: «شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان، تامین مسکن جوانان، توسعه فن افزار توسن، تامین سرمایه لوتوس پارسیان، بیمه زندگی باران و آسیا سیر ارس» سود سنواتی ۱۸۳ هزار و ۲۲۶ سهام‌دار را که شامل ۱۷۳ میلیارد و ۳۳۲ میلیون تومان می‌شود، توسط سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت کردند.

تداوم شتاب توزیع متمرکز سود

بررسی کارنامه عملیاتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نشان می‌دهد مکانیزم توزیع هفتگی سود، نرخ رسوب نقدینگی در حساب شرکت‌ها را به شدت کاهش داده است.

مقایسه آمارهای دوره‌ای نیز نشان می‌دهد که حجم سودهای سنواتی زنده شده از بستر سامانه سجام، فصل به فصل روندی متوازن و رو به رشد داشته است. این پایداری در پرداخت‌ها ثمره ارتقای زیرساخت‌های الکترونیک خدمات پس از معاملات است که توانسته چرخه سنتی و زمان‌بر دریافت سود از شعب بانکی را به یک واریز آنی و هوشمند تبدیل کند.

سپرده‌گذاری مرکزی به‌صورت هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه آمار پرداخت سود ناشران از طریق سجام را منتشر می‌کند. انتشار مستمر این گزارش‌ها، ضمن ارائه تصویری روشن از روند پرداخت سود در بازار سرمایه، امکان رصد عملکرد ناشران در ایفای تعهدات خود نسبت به سهام‌داران را نیز فراهم کرده و بیانگر گسترش استفاده از زیرساخت‌های الکترونیک در خدمات بازار سرمایه است.

سامانه «سجام» چگونه کار می‌کند؟

سامانه «سجام» (سامانه جامع اطلاعات مشتریان) به عنوان یک بستر ملی و یکپارچه، فرایندهای حضور در بازار سرمایه را برای تمامی فعالان (اعم از حقیقی و حقوقی) آسان کرده است.

هر فرد تنها یک‌بار با ثبت اطلاعات خود در این سامانه و انجام احراز هویت، می‌تواند از خدمات متنوعی شامل «دریافت سودهای جاری، سنواتی و سود سهام عدالت، صدور کد معاملاتی و ورود رسمی به بازار سرمایه، دسترسی به درگاه ذی‌نفعان بازار سرمایه، مشاهده دارایی‌ها، دریافت گواهی سهام، فهرست مجامع، و سایر خدمات الکترونیک» بهره‌مند شود.

برای ثبت‌نام یا احراز هویت در این سامانه، کافی است به نشانی www.sejam.ir مراجعه کنید.

مزایای «سجام» چیست؟

مزایای «سجام» تنها به دریافت سود محدود نمی‌شود. با ثبت‌نام در این سامانه، دیگر هیچ نهاد مالی در بازار سرمایه نیازی به دریافت مجدد اطلاعات شما نخواهد داشت. همه‌چیز یکپارچه، سریع و با امنیت کامل در اختیار سهام‌داران قرار می‌گیرد.

سهام‌داران می‌توانند با مراجعه به درگاه یکپارچه ذی‌نفعان بازار سرمایه به نشانی dara.csdiran.ir و ورود به بخش «گزارش‌ها – سودهای پرداخت‌شده»، جزئیات سودهای واریزی شرکت‌هایی که در آن‌ها سهام دارند را مشاهده کنند. این امکان، شفافیت و دسترسی آسان به اطلاعات مالی را برای سرمایه‌گذاران تضمین می‌کند.

شرط دریافت سود از طریق سجام

بر اساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه از جمله دلایل دریافت نکردن سود سهام و مطالبات ناشران توسط سهام‌داران بازار سرمایه می‌توان به ۶ مورد «درج شماره شبای نادرست، حساب بانکی مشترک، راکد بودن حساب، حساب بلندمدت، حساب بانکی مسدود و داشتن حساب ارزی» در سامانه سجام اشاره کرد.

بر این اساس این گونه سهام‌داران می‌بایست با مراجعه به سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» نسبت به تغییر و ویرایش شماره حساب بانکی خود اقدام کنند تا سود سهام و مطالبات سنواتی ناشران بورسی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند برای آن‌ها از طریق سجام واریز شود.