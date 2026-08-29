به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری امروز (شنبه) در نشست شورای سیاست‌گذاری تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر ضرورت تبدیل تاریخ شفاهی از یک پروژه آرشیوی به منظومه‌ای زنده برای تولید دانش، روایت و محصولات فرهنگی اظهار کرد: با این رویکرد انتشار ۲۰ جلد کتاب، تولید مستند و محصولات تصویری، ثبت روایت‌های مرتبط با گردشگری، نوروز، اماکن تاریخی، جنگ و خبرنگاران حوزه میراث‌فرهنگی و همچنین آموزش رابطان تاریخ شفاهی در ۳۱ استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی بر ضرورت تعیین تکلیف فرآیند انتشار آثار تاکید کرد و خواستار آن شد که برای مصاحبه‌ها و پروژه‌هایی که هنوز به مرحله نهایی نرسیده‌اند، زمان‌بندی مشخصی تعیین شود تا هیچ‌یک از طرح‌های آغازشده بدون تعیین تکلیف باقی نماند.

در همین چارچوب، روند انتشار ۲۰ جلد کتاب آماده انتشار نیز مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا درباره زمان و شیوه رونمایی از این آثار گفت‌وگو کردند.

عبور تاریخ شفاهی از «کتاب» به «محصول فرهنگی»

یکی از مهم‌ترین محورهای مورد تاکید وزیر میراث‌فرهنگی در این نشست، ضرورت خروج پروژه تاریخ شفاهی از قالب مکتوب و حرکت به سمت تولید محصولات متنوع فرهنگی و رسانه‌ای بود.

در این بخش، بر ضرورت تبدیل مصاحبه‌ها و داده‌های گردآوری‌شده به مستند، کلیپ، محصولات صوتی و سایر قالب‌های رسانه‌ای تاکید شد تا گنجینه تاریخ شفاهی وزارتخانه بتواند با مخاطبان امروز و نسل‌های آینده ارتباط برقرار کند.

در ادامه نشست، موضوع تاریخ شفاهی گردشگری نیز مورد توجه قرار گرفت و تاکید شد که ثبت تحولات گردشگری در ایران باید تغییر نگرش جامعه ایرانی به سفر و تحول جایگاه گردشگری در زندگی مردم نیز در این روایت‌ها انعکاس یابد.

نوروز؛ یک پدیده فرهنگی فراتر از گردشگری

یکی دیگر از محورهای مورد بحث، ثبت تاریخ شفاهی سفرهای نوروزی بود. در این نشست تاکید شد که جابه‌جایی میلیون‌ها ایرانی در ایام نوروز و سفر آنان به نقاط مختلف کشور، پدیده‌ای چندلایه با ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و میراثی است که بخشی از حافظه جمعی ایرانیان را شکل می‌دهد.

از این منظر، پیشنهاد شد «نوروز و سفرهای نوروزی» به عنوان موضوعی مستقل در پروژه تاریخ شفاهی گردشگری مورد توجه قرار گیرد تا تجربه‌ها، روایت‌ها و تحولات این پدیده برای آیندگان ثبت و مستند شود. طرح تاریخ شفاهی مرتبط با جنگ نیز از دیگر دستورهای این نشست بود.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، پس از انتشار فراخوان و دریافت چند طرح، طرح پیشنهادی پس از طی فرآیند بررسی و رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی در کمیته فنی پذیرفته شده و برای انعقاد قرارداد آماده است.

در این نشست، آخرین وضعیت پروژه تاریخ شفاهی وزارتخانه، روند آماده‌سازی و انتشار کتاب‌ها، تولید مستند و کلیپ، برنامه تاریخ شفاهی گردشگری و نوروز، تاریخ شفاهی اماکن تاریخی، طرح تاریخ شفاهی جنگ، تاریخ شفاهی خبرنگاران میراث‌فرهنگی و برنامه آموزش رابطان ۳۱ استان بررسی و درباره مسیر ادامه و تعیین تکلیف این پروژه‌ها تصمیم‌گیری شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، تاکنون ۱۳۲ جلسه مصاحبه با ۵۷ نفر در قالب پروژه‌های مختلف تاریخ شفاهی انجام شده و بخش قابل توجهی از این گفت‌وگوها ضبط و مستندسازی شده است. همچنین ۲۰ جلد کتاب در آستانه انتشار و رونمایی قرار دارد و تعدادی از آثار نیز مراحل داوری علمی، تدوین و ویرایش را طی می‌کنند.