گوشتهای چرخ کرده فله ای در بازار همدان/ سلامت شهروندان در خطر

به گزارش خبرنگار مهر، در این راسته بازار گوشت چرخ کرده فله ای از ابتدایی ترین ساعات روز تا پاسی از شب در ورودی مغازه ها و خارج از یخچال و در یک سینی از جنس روی برای عرضه به مشتریان قرار داده می شود.

در مغازه ها این مکان تنها با انداختن روکشی پلاستیکی بر روی گوشت ها، آنها را از قرار گرفتن در معرض میکروب مصون داشته اند و این درحالیست که در هر بار فروش از این سینی، فضایی از آن باز و مستعد پذیرش میکروب و آلودگی می شود.

پر واضح است که این روزها به دلایل مختلف شمار زیادی از مردم گوشت چرخ کرده را به صورت حاضری از بازار خریداری می کنند اما آنچه در این وادی نیاز به پاسخ دارد اینکه آیا تمام این گوشت ها به صورت بهداشتی تهیه و عرضه می شود یا اینکه از کجا می توان تشخیص داد محتویات این گوشت ها چیست؟

محتویات گوشت های چرخ کرده فله ای مشخص نیست

نگاهی به قیمت گوشت عرضه شده در بازار همدان موید آنست که به طور حتم گوشت های چرخ کرده فله ای در این مکان به طور کامل گوشت نیست و اینکه گفته می شود سنگدان مرغ به صورت چرخ کرده به آن اضافه شده واقعیت دارد.

بر این اساس بی ربط نیست اگر عنوان شود که گوشتهای چرخ کرده به دلیل ترکیبی از مواد مختلف، مستعدترین ماده غذایی برای آلودگی هستند.

بنا بر اظهار نظر کارشناسان امر در دو دسته از موادغذایی امکان آلودگی و مسمومیت بیشتری وجود دارد و گوشت و فرآورده های لبنی نسبت به دیگر مواد غذایی محیط مساعدتری برای آلودگی و مسمومیت دارند.

بدترین شکل نگهداری گوشت در فضای خارج از یخچال است

یک متخصص تغذیه در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه بدترین شکل نگهداری گوشت در فضای خارج از یخچال است، گفت: گوشت های چرخ کرده ای که در بازار آزاد به فروش می رسند با دو هدف کلی به خریداران ارائه می شود که هر یک از آنها می تواند در سلامت متقاضیان تاثیر بسزایی داشته باشد.

پریسا صالحی هدف دسته اول این تولیدکنندگان را کمک به افراد بی حوصله و پر مشغله ای می داند که به دلیل کمبود وقت به این تولیدات پناه می آورند و تولیدکننده در این قسمت با جداسازی پیه، چربی، استخوان و غده گوشت ها، این فرآورده را تولید می کند که معمولا این نوع گوشت ها گران تر از قیمت گوشت لخم معمولی محاسبه می شود.

وی گفت: اما در هدف دوم از تولید، وقتی گوشت برای مدت طولانی می ماند و رنگ آن رو به سیاهی می رود همراه با قسمت های چربی های دشوار و شندر گوشت چرخ می شود چرا که این گوشت ها از نظر ظاهر و کیفیت آن مشتری پسند نبوده و شخص از خرید آن پرهیز می کند و با این روش ضایعات گوشت از نظر خریدار دور می ماند.

صالحی با اظهار اینکه در این نوع از چرخ کرده ها چربی بسیار زیادی وجود دارد، افزود: افرادی که مایل به خرید چرخ کرده های بازاری هستند باید توجه داشته باشند که این محصول چطور و چگونه به دست آنها رسیده است و آیا قبل از انجام عملیات چرخ، خوب شستشو شده اند و غده های آن از گوشت جدا شده اند یا خیر؟

گوشت های چرخی را باید از مراکز معتبر تهیه کرد

وی با بیان این که گوشت های چرخی را باید از مراکز معتبر با علامت تجاری ثبت شده با پروانه وزارت بهداشت تهیه کرد، عنوان کرد: بهتر است برای اطمینان از سلامت گوشت های چرخ شده و برای به صرفه بودن آن با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده، گوشت خالص تهیه و در منزل چرخ شود چرا که در بدن انسان و حیوان یک سری از غدد دارای ترشحاتی هستند که در سوخت و ساز بدن اثر زیادی را اعمال می کنند.

این متخصص تغذیه اذعان داشت: متاسفانه بیشتر مسمومیت ها زمانی رخ می دهد که ظاهر گوشت و طعم و رنگ آن کاملا طبیعی است بنابراین تنها زمانی می توانیم مطمئن باشیم که فرض کنیم در همه گوشتها احتمال آلودگی وجود دارد.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان نیز گفت: برای تأمین سلامت جامعه باید از گوشت قرمز بهداشتی و ممهور به مهر کنترل بهداشتی دامپزشکی استفاده کرد.

احمد کریمی‌مخصوص اظهار داشت: گوشت‌های موجود در فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی باید در یخچال نگهداری شود.

باید گوشتهای چرخ کرده در حضور مشتری چرخ شود

وی گفت: باید گوشت‌های چرخ کرده در حضور مشتری چرخ شود و تنها گوشت‌های چرخ‌کرده‌ای که در بسته‌بندی‌های مورد تأیید دامپزشکی هستند به مصرف برسد.

مدیرکل دامپزشکی همدان اظهار داشت: باید از خرید گوشت‌های چرخ‌کرده آماده، خودداری شود زیرا ممکن است برای تهیه آنها از جگر سفید، پستان، طحال، سنگدان مرغ یا گوشت دام‌های بیمار و مردار استفاده شود.

یک کارشناس بهداشت محیط نیز با بیان اینکه گوشت چرخ کرده یکی از مهمترین و پرمصرف ‌ترین فرآورده های گوشتی است، گفت: اگر در تهیه آن دقت لازم و رعایت مقررات بهداشتی صورت نگیرد، می‌ تواند به یکی از منابع مهم ایجاد بیماری ‌های تب مالت، سل و سیاه زخم منجر شود.

محمد خزایی گفت: اهمیت گوشت قرمز از لحاظ اینکه منبع اصلی تامین پروتئین بدن و چربی و فلزات ضروری مثل روی است بر کسی پوشیده نیست.

خزایی افزود: در بین انواع مصارف گوشت، آلودگی گوشت چرخ کرده به دلیل تماس بیشتر و مستقیم با دست و چرخ گوشت و سایر لوازم قصابی از اهمیت بالاتری برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه گوشت‌ ها باید از اماکنی خریداری شوند که مورد تائید وزارت بهداشت باشد، گفت: در فصل تابستان قصابی‌ ها باید دارای درب توری باشند تا از ورود پشه و مگس جلوگیری شود.

از خرید گوشت‌ های چرخ کرده آماده خودداری شود

خزایی با تاکید بر این که بهتر است تا حد امکان از خرید گوشت‌ های چرخ کرده آماده خودداری شود، افزود: حتی ‌المقدور برای تهیه گوشت چرخ کرده بهتر است با خرید گوشت از قصاب بخواهید تا در مقابل شما آن را چرخ کند.

وی ادامه داد: هر چند در این مرحله نیز به دلیل مخلوط شدن گوشت باقی مانده در چرخ دنده‌ های چرخ گوشت با گوشت تازه مناسب نبوده و از کیفیت آن می‌ کاهد و ممکن است که ایجاد مسمومیت غذایی کند اما به هر حال از گوشت چرخ کرده‌ هایی که به صورت آماده در قصابی‌ ها وجود دارد مناسب‌ تر است، چون ممکن است به گوشت چرخ کرده‌ های آماده چربی‌ های اضافه، رگ و پی و سنگدان مرغ (آلوده ‌ترین فرآورده های گوشتی) مخلوط شده باشد.

خزایی یادآور شد: گوشتی را برای چرخ کردن انتخاب کنید که دارای رنگ صورتی، بدون لکه‌ های سیاه و یا چروکیدگی باشد و حتما مهر وزارت بهداشت را داشته باشد.

با این تفاسیر پر واضح است که نظارت بیشتر بر قصابی های بازار همدان که گوشت های چرخ کرده را همراه با آلودگی های بسیار تحویل مشتریان می دهند باید بیشتر قرار مورد توجه گیرد چراکه در فصل تابستان این مواد مستعد آلودگی های بیشتری هستند.

هرچند که بارها در جلسات متعدد در خصوص ساماندهی این مغازه ها مباحثی عنوان شده اما آنطور که باید به این نکته توجه نشده است کما اینکه همچنان شاهد فعالیت این مراکز هستیم.