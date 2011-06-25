به گزارش خبرنگار مهر، همانند دوره قبل که هیئت فوتبال قم در بدو فعالیت‌های خود، مسابقات رده‌های سنی مختلف فوتبال باشگاه‌های استان قم را در تابستان برگزار کرد، امسال نیز فصل جدید این رقابت‌ها از نیمه تیر ماه آغاز می‌شود.

در این بین برگزاری مسابقات لیگ در رده‌های سنی پایه اعم از نوجوانان و جوانان در اولویت هیئت فوتبال استان قم قرار دارد، زیرا در حال حاضر بازیکنان تیم‌های رده سنی پایه به دلیل پایان تحصیلات خود در اوقات فراغت به سر می‌برند و فرصت مناسبی برای هیئت فوتبال قم به دست آمده است تا مسابقات باشگاه‌های قم را در سطح مطلوبی برگزار کند.

قرعه کشی لیگ در روز چهارم تیرماه



قرار است نمایندگان تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ‌های نوجوانان و جوانان باشگاه‌های استان قم در دو دسته اول و دوم روز شنبه چهارم تیرماه در هیئت فوتبال قم حاضر شده و در آیین قرعه کشی فصل جدید این رقابت‌ها شرکت کنند.

۱۱ تیم در لیگ دسته اول فوتبال نوجوانان قم



امسال در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های استان قم در رده سنی نوجوانان ۱۱ تیم حضور دارند که البته ممکن است تا برگزاری مراسم قرعه کشی، بر تعداد تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها افزوده و لیگ از حرارت بیشتری برخوردار شود.

۱۲ تیم در لیگ دسته اول فوتبال جوانان قم



این در حالی است که در رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال رده سنی جوانان باشگاه‌های استان قم نیز ۱۲ تیم حضور خواهند داشت و بازی‌های خود را به شکل دوره‌ای برگزار می‌کنند تا قهرمانی مسابقات برای حضور در لیگ جوانان باشگاه‌های کشور مشخص شود.



بر اساس برنامه ریزی هیئت فوتبال قم، مسابقات لیگ در رده سنی نوجوانان نیز به شکل دوره‌ای و البته تنها در قالب دیدارهای رفت برگزار می‌شود، تا تیم قهرمان این رقابت‌ها به منظور اعزام به مسابقات لیگ نوجوانان باشگاه‌های کشور به عنوان نماینده قم معرفی شود.



هر دو رده سنی نوجوانان و جوانان فوتبال باشگاه‌های قم در دسته دوم نیز فعال خواهند بود و تیم‌های حاضر در لیگ دسته دوم نیز تمام تلاش خود را برای کسب جواز صعود به مسابقات لیگ دسته اول فوتبال نوجوانان و جوانان قم به کار می‌گیرند.

برگزاری لیگ بزرگسالان فوتبال قم در نیمه دوم سال



از سوی دیگر هیئت فوتبال استان قم برنامه ریزی برگزاری مسابقات لیگ‌های امید و بزرگسالان را نیز انجام خواهد داد تا به احتمال فراوان این مسابقات در نیمه دوم سال برگزار شود و قهرمان هر دو رده لیگ نیز شناخته شوند.



سال گذشته مسابقات لیگ بزرگسالان در بالا‌ترین سطح خود در دسته بر‌تر برگزار شد و با سومین قهرمانی متوالی تیم فوتبال پناه آفرین قم به پایان رسید تا این تیم در مسابقات لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان نماینده قم باشد.

