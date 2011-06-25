شهرداری کرج به مدرسه سازی کمک نمی کند/ ناحیه۴ در حال انفجار جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حلیمی صبح شنبه در جلسه رسمی شورای شهرستان با تقدیر از مساعدت و همکاری شورای اسلامی و شهرداری شهرهای اقماری کرج از رئیس شورای شهرستان خواست توجه شورای شهر و شهرداری کرج را نسبت به این مسئله جلب کند.



وی افزود: در مرکز شهرستان قادر به تهیه زمین برای مدرسه سازی نیستیم و زیربنای اغلب مدارس در این بخش بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ متر است.



حلیمی عنوان کرد: از سویی سازمان نوسازی مدارس نیز ساخت مدارس با زیربنای کمتر از دوهزار متر را در دستور کار خود قرار نمی دهد.



ناحیه ۴ آموزش و پرورش در حال انفجار جمعیت است



وی افزود: از نظر کمبود فضای آموزشی هم اکنون ناحیه ۴ در حال انفجار است و متاسفانه برغم مساعدتها و کمکهای مناسبی که شورای و شهرداری کمالشهر کرده اند مدارس پیشاهنگی سه نوبته خواهند بود.



حلیمی با اشاره با جمعیت بالای دانش آموزش در استان البرز یادآور شد: پس از استان شدن البرز و نیز تفکیک جمعیت دانش آموزش شهریار از کرج، جمعیت دانش آموزی استان همچنان بالاتر از ۱۲ استان کشور است.

۵۰۰ هزار دانش آموز در البرز درس می خوانند



به گفته حلیمی هم اکنون ۵۰۰ هزار نفر دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در استان البرز مشغول به تحصیل هستند.



وی با تاکید بر ضرورت حل مشکلات تصریح کرد: فقط با یک اقدام انقلابی می توانیم به پیشرفت مناسبی دست یابیم که متاسفانه در این راه شورای و شهرداری کرج یار ما نیستند.



مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز اذعان داشت: ما برای اخذ یک ریال از شورای شهر کرج هم دچار مشکل هستیم.

در این جلسه اعضای شورای شهرهای اقماری و مسئولان دیگر در این خصوص بحث و تبادل نظر کردند.