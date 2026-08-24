به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر دوشنبه در حاشیه تجدید میثاق با آرمانهای رهبر شهید در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: طبیعتاً هفته دولت، یادآور خاطره همه شهدا، بهویژه شهدای دولت، شهیدان رجایی و باهنر و شهید رئیسی است. امیدواریم در ادامه راه، خدمت صادقانه و خالصانه به مردم داشته باشیم. اصولاً تجلیل از دولت، تجلیل از سیستم اداری و تجلیل از شخص مشخصی نیست، بلکه تجلیل از خدمت است.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: امروز ما مکلف و موظفیم که با مسئولیتی که پذیرفتیم، از همه فرصتها و ظرفیتها برای خدمت به مردم استفاده کنیم؛ مردمی که در طول این سالها نسبت به کشور و نسبت به نظام مقدس اسلامی ادای دین کردند. امروز وظیفه ماست که دینمان را نسبت به این مردم ادا کنیم.
وی ادامه داد: شاید هفته دولت فرصتی باشد که از آن برای تبیین اقدامات انجامشده و تعریف زحماتی که دوستان داشتهاند، استفاده کنیم. البته هر آنچه در اختیار داریم و هر امکانی که داریم، باید برای خدمت به این مردم عرضه بداریم.
مظفری اظهار کرد: من به سهم خودم از مردم تشکر و قدردانی میکنم که همیشه در کنار نظام مقدس جمهوری اسلامی و در کنار دولت بودهاند. البته دولت هم وظیفه خودش میداند و اصلاً شأن دولت این است که در کنار مردم و در خدمت مردم باشد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به برنامههای هفته دولت در خراسان رضوی گفت: در استان خراسان رضوی اقدامات مؤثری انجام شده است. بیش از هزار و ۶۹۰ پروژه در این هفته افتتاح میشود و ارزش آن بیش از ۶۲ همت، معادل ۶۲ هزار میلیارد تومان است. امیدواریم بتوانیم باز هم در ادامه این حرکت، منشأ خدمت بیشتر به مردم باشیم.
وی در خصوص تجدید میثاق با امام شهید اظهار کرد: امروز به نمایندگی از خانواده بزرگ دولت توفیقی شد تا در جوار مرقد شریف امام رضا(ع)، تجدید بیعت با آرمانهای امام شهیدمان داشته باشیم. از دست دادن امام شهید برای ما سخت و دشوار بود ولی در عین حال، به دست آوردن ایشان در کنار و در جوار امام رضا(ع) بودن، حتماً برکت و نعمت است.
مظفری تأکید کرد: اگر امروز امام شهیدمان در جوار مرقد شریف امام رضا(ع) آرام گرفتند، نباید بگذاریم که آرمانهای امام شهیدمان در خاطر ما و در خاطرهها آرام بگیرد. باید با تبیین فرمایشات ایشان و دستورالعملهایی که در طول این ۳۷ سال، در دوره زعامتشان در مسند رهبری انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین داشتند، بتوانیم از همه امکانات و فرصتها برای خدمت به مردم و پشتیبانی از این نظام مقدس جمهوری اسلامی استفاده کنیم.
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