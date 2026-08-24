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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

خوزستان باید از سهمیه‌بندی قطعی برق مستثنی شود

خوزستان باید از سهمیه‌بندی قطعی برق مستثنی شود

اهواز - نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: مردم به دلیل گرمای هوا اذیت هستند و باید خوزستان از سهمیه‌بندی قطعی برق مستثنی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید نبی موسوی‌فرد ظهر امروز دوشنبه در دیدار با شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار کرد: در خوزستان اقدامات بسیار خوبی در حوزه محیط زیست انجام شده است البته باید بیشتر تلاش شود تا به نقطه ایده‌آل برسیم.

وی با اشاره به گرمای شدید هوا عنوان کرد: مردم چند استان به دلیل شرایط دمایی بسیار اذیت هستند لذا لازم است دولت در سهمیه‌بندی قطع برق این استان‌ها را مستثنی بداند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به وضعیت حوزه آبی استان ادامه داد: در بخش آب نیز احداث و تکمیل تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به ویژه طرح‌های حاشیه رودخانه کارون از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی در ادامه با تأکید بر توجه به زندگی جوامع بومی افزود: در مسئله محیط زیست باید اقلیم عشایر مد نظر قرار گیرد زیرا مردم همواره در کنار زندگی روزمره خود از محیط زیست حفاظت می‌کنند.

کد مطلب 6926079

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    نظرات

    • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      3 2
      پاسخ
      در استان خوزستان هم آب قطع میشه هم برق ،
    • IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      0 0
      پاسخ
      بله چقدر به عهدتون وفا کردید از ساعت ۱۱ ظهر تا ۱ برق میره دمتون گرم

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