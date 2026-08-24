رهاسازی آب سد کرج برای باغات و اراضی کشاورزی ملارد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیداصغر تقوی، ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به آغاز رهاسازی آب سد کرج اظهار کرد: آب سد کرج از امروز برای تأمین نیاز باغات و اراضی کشاورزی شهرستان ملارد رهاسازی شده و این روند به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت.

فرماندار ملارد افزود: این اقدام با پیگیری استاندار تهران و نماینده مجلس انجام شده و هدف از آن حمایت از کشاورزان، حفظ تولیدات بخش کشاورزی و تأمین پایدار آب مورد نیاز اراضی شهرستان است.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آبی ادامه داد: در مدت رهاسازی آب، باید مصرف و توزیع این منبع به‌صورت بهینه مدیریت شود تا آب رهاشده به بهترین شکل در اختیار باغات و اراضی کشاورزی شهرستان قرار گیرد.

تقوی خاطرنشان کرد: همکاری کشاورزان و مدیریت صحیح مصرف آب می‌تواند به استفاده مؤثرتر از این ظرفیت و حفظ تولیدات بخش کشاورزی ملارد کمک کند.