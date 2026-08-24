به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور، با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای جهان با مسئله جمعیت مواجه هستند، اظهار کرد: موضوع جمعیت امروز به یکی از ابرچالشهای بسیاری از کشورها تبدیل شده و متأسفانه کشور ما نیز درگیر این چالش است و حتی شیب تغییرات جمعیتی در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است.
وی افزود: یکی از مهمترین اقداماتی که در دولت چهاردهم انجام شد، تغییر سیاستهای حمایتی در حوزه جمعیت بود. بر این اساس تلاش شد حمایتها از فرزند اول و دوم نیز در دستور کار قرار گیرد و در ادامه بتوانیم همه فرزندان را تحت پوشش حمایتهای لازم قرار دهیم؛ چرا که پیش از این، تأکید بیشتری بر حمایت از فرزندان سوم و بعد از آن وجود داشت.
بهروزآذر ادامه داد: «کارت امید مادر» نیز بر همین اساس طراحی و پیشنهاد شد و با دستور رئیسجمهور به مرحله اجرا رسید. امیدواریم این طرح بتواند بخشی از حمایتهای مورد نیاز مادران و خانوادهها را فراهم کند.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور با بیان اینکه از ابتدای فروردینماه سال ۱۴۰۵ همه فرزندان متولدشده مشمول این طرح خواهند بود، گفت: مادران این فرزندان کارت امید مادر را دریافت میکنند و مبلغ مربوط به این حمایت نیز به حساب آنان واریز خواهد شد.
وی یکی دیگر از آثار این طرح را در حوزه توانمندسازی اقتصادی زنان دانست و تصریح کرد: یکی از شاخصهایی که در بسیاری از کشورهای دنیا برای سنجش توانمندسازی اقتصادی زنان مورد توجه قرار میگیرد، برخورداری آنان از کارت بانکی و حساب بانکی مستقل است. جمعیت قابل توجهی از زنانی که امروز از این حمایت برخوردار میشوند، پیش از این حتی شماره حساب بانکی نداشتند.
بهروزآذر خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح و واریز مستقیم حمایت مالی به حساب مادران، این زنان صاحب حساب بانکی میشوند و از این منظر نیز یک گام در مسیر توانمندسازی اقتصادی آنان برداشته خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت استمرار سیاستهای حمایتی از خانوادهها گفت: امیدواریم بتوانیم این مسیر حمایت را همچنان ادامه دهیم و با تقویت حمایتهای اقتصادی، به کاهش دغدغههای خانوادهها کمک کنیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور در ادامه با بیان اینکه مسئله فرزندآوری صرفاً با حمایتهای مالی حل نمیشود، اظهار کرد: آنچه بیش از هر چیز میتواند مسئله فرزندآوری را حل کند، «امید به آینده» است. اگر پدران و مادران نسبت به آینده خود نااطمینان باشند و ندانند در سالهای پیش رو چه اتفاقی برای زندگی، اقتصاد و شرایط اجتماعی آنان رخ خواهد داد، طبیعی است که برای فرزندآوری تصمیم نگیرند.
وی افزود: بنابراین باید تلاش کنیم آرامش و صلح به جامعه بازگردد و این آرامش پایدار بماند. باید از شرایط جنگ و ناامنی عبور کنیم و به سمت ثبات و صلح حرکت کنیم تا بتوانیم با اتکا به ظرفیتهای موجود و همتی که در کشور شکل گرفته است، مسیر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را با جدیت ادامه دهیم.
بهروزآذر ابراز امیدواری کرد با مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه حمایت از خانواده و فرزندآوری و همچنین ایجاد شرایط مناسب اقتصادی و اجتماعی، کشور بتواند از «چاله جمعیتی» عبور کند و روندهای جمعیتی در مسیر مطلوب قرار گیرد.
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