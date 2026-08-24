به گزارش خبرنگار مهر، شعله شاه‌غیبی پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان کردستان که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی کردستان با برخورداری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی، نیازمند حمایت هدفمند برای تبدیل توانمندی‌های دانشگاهی به محصولات و خدمات فناورانه است.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۳۳۰ عضو هیئت علمی و نزدیک به ۴ هزار و ۵۰۰ دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی کردستان افزود: این دانشگاه دارای پنج دانشکده است و در حوزه‌های مختلف تخصصی آموزش و پژوهش فعالیت می‌کند که می‌توان از این ظرفیت برای توسعه فناوری‌های حوزه سلامت بهره گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به مجوز ایجاد مرکز نوآوری فرآورده‌های بیولوژیک در دانشگاه گفت: برای راه‌اندازی این مرکز، یک ساختمان چهار طبقه در اختیار دانشگاه قرار گرفته که تاکنون تنها یک طبقه آن با استفاده از اعتبارات موجود و منابع دانشگاه بازسازی شده است.

شاه‌غیبی ادامه داد: تکمیل و تجهیز این مجموعه نیازمند حمایت بیشتر است و انتظار داریم معاونت علمی ریاست جمهوری در تأمین منابع و تجهیزات مورد نیاز برای فعال شدن این ظرفیت همکاری کند.

وی همچنین مرکز رشد سلامت دانشگاه را یکی دیگر از ظرفیت‌های موجود عنوان کرد و گفت: این مرکز به دلیل محدودیت‌های موجود در زمینه کاربری آزمایشگاهی، تاکنون نتوانسته از ظرفیت کامل خود استفاده کند و لازم است زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت شرکت‌ها و هسته‌های فناور در حوزه سلامت فراهم شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه این دانشگاه مجوز ایجاد پژوهشکده و پارک علم و فناوری را نیز دریافت کرده است، افزود: زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها نیز در اختیار دانشگاه قرار دارد و می‌توان با مشارکت معاونت علمی، دانشگاه و بخش خصوصی، این ظرفیت‌ها را به یک مجموعه اثرگذار در حوزه فناوری سلامت تبدیل کرد.

شاه‌غیبی پیشنهاد ایجاد تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان معاونت علمی ریاست جمهوری، دانشگاه و بخش خصوصی را مطرح کرد و گفت: هدف از این همکاری، فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های متناسب با نیازهای اولویت‌دار حوزه سلامت است.

وی افزود: انتظار داریم معاونت علمی ضمن حمایت علمی و معنوی از این طرح، مشاور فنی و تخصصی برای تدوین طرح جامع آن معرفی کند تا ساختار مجموعه بر اساس نیازهای واقعی و اولویت‌های حوزه سلامت طراحی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: در بخش احداث ساختمان می‌توان از ظرفیت سرمایه‌گذاران و منابع حاصل از مولدسازی استفاده کرد، اما در زمینه تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و تخصصی، حمایت معاونت علمی می‌تواند روند راه‌اندازی این مجموعه را شتاب بخشد.

شاه‌غیبی با اشاره به هدف‌گذاری دانشگاه برای ایجاد نخستین ناحیه نوآوری سلامت در منطقه بیان کرد: حوزه سلامت یکی از بخش‌هایی است که وابستگی قابل توجهی به تجهیزات مصرفی و غیرمصرفی دارد و توسعه فناوری در این زمینه می‌تواند علاوه بر تأمین بخشی از نیازهای داخلی، زمینه کاهش ارزبری و حتی ارزآوری را فراهم کند.

وی گفت: موقعیت جغرافیایی کردستان و همجواری با اقلیم کردستان عراق نیز ظرفیت مناسبی برای توسعه بازار محصولات فناورانه حوزه سلامت ایجاد کرده است و در صورت شکل‌گیری این ناحیه نوآوری، امکان عرضه و صادرات محصولات تولیدشده به بازارهای منطقه‌ای وجود خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان تأکید کرد: هدف نهایی این طرح، ایجاد زنجیره‌ای است که در آن ایده‌ها از آزمایشگاه خارج شده و به مرحله تولید صنعتی و پاسخگویی به نیازهای جامعه برسند.

شاه‌غیبی خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی کردستان از نظر مجوز، زمین و ظرفیت علمی زیرساخت‌های اولیه این طرح را در اختیار دارد و با حمایت و راهنمایی معاونت علمی ریاست جمهوری می‌توان این ظرفیت‌ها را به یک مجموعه فناور و اثرگذار در حوزه سلامت تبدیل کرد.