اختصاص 21 هزار میلیون ریال به بهسازی و آسفالت راه روستایی در دیواندره

به گزارش خبرنگار مهر عبدالسلام کریمی ظهر شنبه در نشست بررسی وضعیت راه های شهرستان دیواندره اظهار داشت: در راستای یکی از بندهای بودجه سال جاری مبنی بر آسفالت راه روستاهای بالای 50 خانوار جمعیت، بیش از 40 کیلومتر راه روستایی شهرستان دیواندره در سال 90 بهسازی و آسفالت می شود .

وی یکی از اهداف عالی دولت های نهم و دهم را رفع محرومیت از مناطق روستایی دانست و گفت: تمام اهتمام دولت ایجاد رفاه نسبی برای روستائیان بوده و به همین دلیل در سال جاری بودجه های خوبی در راستای بهسازی و آسفالت راه روستایی اختصاص یافته است.

فرماندار شهرستان دیواندره گفت: با توجه به شرایط اقلیمی شهرستان دیواندره و صعب العبور بودن راه دسترسی برخی از روستاها، ایجاد و بهسازی راه مواصلاتی مناسب نیازمند اعتباری جهشی بوده و انتظار داریم از محل اعتبارات استانی نیز بخشی از نیازهای اساسی مردم این شهرستان جبران شود.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان دیواندره نیز در ادامه این جلسه گفت: با هماهنگی های به عمل آمده لیست اعتبارات مورد نیاز شهرستان برای بهسازی و آسفالت راه های روستایی شناسنامه دار تحت عنوان 56 پروژه به مرکز استان اعلام شده است.

سعیدت مهربانی اظهار داشت: در صورت تأمین اعتبار این پروژه ها می توانیم بخشی از راه های مواصلاتی بیش از 80 روستا را در سال جاری بهسازی و آسفالت کنیم.