طرح تعدیل شوراها در استان قزوین اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون پروینیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: اجرای طرح تعدیل شوراهای حل اختلاف به عنوان یک طرح کشوری در استان قزوین اجرایی شده است .

وی تصریح کرد: این طرح به منظور کاهش نیروها تدوین و اجرایی شده است که با اجرای آن تعداد شعب شوراهای حل اختلاف روستایی استان از 439 واحد به 140 شعبه و شوراهای شهری از 170 شعبه به 125 شعبه کاهش یافته است.

این مسئول قضایی یادآور شد: تعداد افراد کادر دفتری نیز از 208 نفر در قبل از اجرای طرح به 132 نفرکاهش پیدا کرده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین از کاهش 576 نفری نیروهای فعال در شوراهای حل اختلاف استان خبر داد و اظهارداشت: با اجرای طرح تعدیل تعداد اعضای شوراهای حل اختلاف استان از دو هزار و 649 نفر به یک هزار و 73 نفر کاهش یافته است.

وی هدف از اجرای این طرح را افزایش نظارت بهینه بر امور، آموزش کمی و کیفی اعضا و ایجاد توان مالی مناسب برای تقویت انگیزه نیروها ذکر کرد.

سازش در 28 فقره پرونده قتل

پروینیان یادآورشد: بعد از اجرای طرح تعدیل واحدهای صلح و سازش در زمینه عمومی و قتل فعال شده و در این زمینه با جدیت کار می کند.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان قزوین همچنین اظهارداشت: واحد ویژه مصالحه قتل توانسته است در سه ماه گذشته هشت فقره قصاص نفس را با مصالحه مختومه کند و این واحد از ابتدای فعاالیت شعب شوراهای حل اختلاف در استان 28 فقره پرونده قتل را با سازش بسته است.

وی گفت: سه واحد تخصصی مصالحه در اختلافات خاص هم در استان تشکیل شده که به پرونده هایی که از سوی دادگستری ارجاع شود رسیدگی خواهد کرد.

اجرای طرح ابتکاری تجمیع شوراها در استان

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین بیان کرد: به ابتکار رئیس کل دادگستری استان قزوین طرح ابتکاری تجمیع شوراها در استان به مرحله اجرا درآمده است که در راستای آن شوراهای حل اختلاف در ساختمانهای دادگستری و دادگاه بخش مستقر می شوند که با این کار نظارت بر فعالیت این شوراها بیشتر می شود.

پروینیان اضافه کرد: حضور شوراهای حل اختلاف در بدنه دادگستری موجب کاهش هزینه ها و استفاده بهینه از ساختمانهای دادگستری می شود که این طرح تاکنون در هشت حوزه قضایی اجرا شده است و بتدریج در تمامی نقاط استان عملیاتی می شود.

وی از راه اندازی شورای ویژه حل اختلاف در دادسرای قزوین هم خبر داد و اظهارداشت: پرونده هایی که ویژگی خاصی داشته باشند به این شعبه ارجاع می شوند.

فعالتر شدن واحد نظارت شورای حل اختلاف

این قاضی افزود: با فعال شدن واحد نظارت عملکر شوراهای استان با جدیت ارزیابی می شود و در صورت اعتراض افراد این واحد به سرعت به موارد اعلام شده رسیدگی می کند.

وی گفت: با رسیدگی به 101 فقره اعتراض به احکام شوراها تعداد 66 فقره بلا وجه تشخیص داده شد و مابقی مانند توقف پرونده، ارجاع به مراکز ذیربط با تذکر برطرف شد.

پروینیان گزینش تمامی اعضای شوراهای حل اختلاف را از مهمترین کارهای انجام شده دانست و اظهارداشت: در انتخاب اعضای شورا شاخص های مهمی چون حسن شهرت، عدم وابستگی به گروههای سیاسی، توانایی و تخصص فنی، خلاقیت، تعهد و اعتقادات مذهبی بررسی می شود و خوشبختانه تاکنون هیچ عضوی از شورا بدلیل تخلف اخلاقی از کار برکنارنشده است.

وی از راه اندازی واحد حفاظت و اطلاعات در شوراها هم خبرداد و بیان کرد: از 31 استان کشور تاکنون این واحد در 17 استان از جمله قزوین راه اندازی شده است.

60 هزار نفر ساعت آموزش شوراها

رئیس شوراهای حل اختلاف استان در ادامه این نشست خبری افزود: با برگزاری دوره های آموزشی برای دو هزار و 998 نفر از اعضا تاکنون 60 هزار و 662 نفر ساعت آموزش برگزار شده است.

به گفته پروینیان این دوره ها در خصوص آشنایی با سازش وداوری، قوانین گواهی و مهارت، وظایف کارشناسی، قواعد حقوقی ، وظایف وکلای دادگستری، تحقیقات محلی و معاینه برگزار شده است و امسال هم این دوره ها تدوین شده که تا پایان سال اجرایی خواهد شد.

70 درصد پرونده های خانواده منجر به سازش می شود

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قزوین یاداورشد: 11 درصد پرونده های خانواده مربوط به مطالبه مهریه است و 2.4 درصد مربوط به مسائل اخلاقی است اما 70 درصد پرونده های خانوادگی که وارد شعب حل اختلاف می شود با صلح و سازش مختومه می شود.

وی گفت: در مجموع پرونده ها حدود 27 درصد به مصالحه منجر می شود ودر پرونده های قابل مصالحه نیز 54 درصد منجر به سازش می شود.

پروینیان در پایان گفت: نیمی از پرونده های خانوادگی مجددا به شوراها ارجاع می شود که با فرهنگ سازی و آموزش خانواده ها می توان این روند را کاهش داد.