رئیس دادگستری کنگان: صلح و سازش سیاست دستگاه قضائی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مؤمنی‌پور یکشنبه شب در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، با اشاره به سابقه فعالیت این نهاد، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف از سال ۱۳۸۱ با هدف ترویج فرهنگ سازش، کاهش اطاله دادرسی و کاستن از حجم پرونده‌های دادگستری در کشور راه‌اندازی شدند و قانون آن در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۹۴ و نهایتاً ۱۴۰۲ دستخوش اصلاحات و بازنگری قرار گرفت.

رئیس دادگستری شهرستان کنگان اعلام کرد: قانون جدید شوراها از ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ اجرایی شده و اکنون در کنگان پنج شعبه فعال شامل یک شعبه در بندر بنک، یک شعبه در بندر سیراف و سه شعبه در شهر کنگان به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

مؤمنی‌پور با ارائه آماری از عملکرد ۴ سال اخیر شوراها گفت: از ابتدای ۱۴۰۰ تا پایان مهر ماه ۱۴۰۴ شمار پرونده‌های ورودی ۱۳ هزار و ۱۰۲ فقره بوده است اما خروجی ۱۳ هزار و ۵۲۱ پرونده است؛ یعنی بیش از ورودی، پرونده مختومه کرده‌ایم که نشان‌دهنده عملکرد مثبت این مجموعه است.

وی گفت: ۵۳۳ پرونده در همین مدت با صلح و سازش خاتمه یافته است.

رئیس دادگستری کنگان تقویت «نهادهای جایگزین قضائی» را راهبرد مهم قوه قضائیه عنوان کرد و افزود: علاوه بر شورای حل اختلاف، نهادهایی نظیر داوری، میانجیگری و هیئت‌های صلح‌یاری برای حل اختلافات بدون تشریفات قضائی فعال شده‌اند. در کنگان دو داور رسمی، دو میانجیگر و ۴۲ صلح‌یار با ابلاغ رسمی در محله‌های مختلف مشغول به خدمت هستند و در بسیاری پرونده‌ها، قبل از صدور حکم، موفق به ایجاد سازش می‌شوند.

وی تأکید کرد: سازش هم سریع‌تر است، هم کم‌هزینه‌تر و هم روابط انسانی را حفظ می‌کند.، بسیاری از اختلافات وقتی با حکم پایان می‌گیرد، ریشه اختلاف باقی می‌ماند؛ اما سازش باعث می‌شود دوستی و احترام بین طرفین ادامه پیدا کند.

مؤمنی‌پور همچنین از راه‌اندازی دادگاه صلح در کنگان خبر داد و گفت: دو شعبه دادگاه صلح با چهار قاضی و شش کارمند فعالیت می‌کنند تا پرونده‌ها با نگاه سازشی و سرعت بیشتر بررسی شوند.

رئیس دادگستری از شهرداری‌های شهرستان نیز خواست با نامگذاری معابر به نام «صلح»، پیام سازش را در جامعه ترویج کنند و افزود: کاهش مراجعه مردم به دادگاه، کاهش هزینه‌ها، پیشگیری از اختلافات بعدی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد از دستاوردهای سازش است.

وی در پایان خطاب به شهروندان بیان کرد: توصیه ما این است که مردم قبل از طرح دعوا در دادگاه، از ظرفیت ریش‌سفیدان، معتمدین، داوران و صلح‌یاران استفاده کنند. دستگاه قضائی آخرین مرحله برای اختلافات بین مردم است؛ نه اولین مقصد.