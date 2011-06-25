۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

در هفته پانزدهم لیگ کره جنوبی؛

حریف ذوب‌آهن مقابل تیم پانزدهم جدول کی لیگ به پیروزی رسید

پانزدهمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ کره جنوبی با پیروزی سوون سامسونگ بلووینگز، یکی از نمایندگان کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پانزدهم مسابقات فوتبال لیگ کره جنوبی موسوم به کی لیگ امروز شنبه با برگزاری شش بازی آغاز شد که طی آن تیم‌های جیجو یونایتد، سوون سامسونگ بلووینگز، جئونبوک موتورز، دائه جو، بوسان و پوهانگ استیلرز مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

سوون سامسونگ بلووینگز، حریف ذوب آهن در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا یکی از تیم‌های پیروزی دیدارهای امروز کی لیگ بود که موفق شد در زمین تیم دائه جئون سیتی زن به برتری 3 بریک دست یابد.

تیم سامسونگ با پیروزی مقابل تیم پانزدهم جدول رده بندی کی لیگ به رده هفتم جدول این رقابت‌ها صعود کرد. این دومین پیروزی پی در پی تیم سوون سامسونگ بود که ارتقای آبی پوشان در جدول رده بندی کی لیگ را به دنبال داشت.

جدول رده بندی کی لیگ:
1- جئونبوک موتورز 34 امتیاز
2- پوهانگ استیلرز 30 امتیاز
3- جیجو یونایتد 25 امتیاز
--------------------------------
7- سوون سامسونگ 20 امتیاز
--------------------------------
15- دائه جئون سیتی زن 14
16- گانگوون 6 امتیاز

