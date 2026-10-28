به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، صابر عسکرپور، با بیان اینکه بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی توسعه‌ای، تأمین مالی پایدار پروژه‌های مسکن را در صدر اولویت‌های خود قرار داده است، گفت: تحقق رسالت‌های تخصصی بانک نیازمند بنیه مالی قدرتمند و تجهیز مؤثر منابع بود که خوشبختانه با برنامه‌ریزی هدفمند، مانده سپرده‌های مشتریان بانک از ۲۶۹ هزار میلیارد تومان در ابتدای دولت چهاردهم به ۵۴۴ هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه سال ۱۴۰۵ رسید.

وی افزود: این جهش ۲۷۵ همتی، بیانگر رشد فوق‌العاده ۱۰۲ درصدی منابع و نشان‌دهنده اعتماد روزافزون جامعه و فعالان اقتصادی به بانک مسکن است.

توسعه بانکداری شرکتی و تحول در برنامه‌های بازاریابی

عسکرپور در ادامه با اشاره به رویکردهای نوین در حوزه تجهیز منابع و بازاریابی تصریح کرد: در همین راستا، برنامه عملیاتی بازاریابی با هدف تقویت منابع ورودی و تحقق بهینه رسالت بانک به مدیریت‌های شعب سراسر کشور ابلاغ شده است که ثمره این اقدامات، گسترش شبکه مشتریان بانکداری شرکتی و افزایش تعداد این مشتریان به ۹۴ شرکت بزرگ و معتبر بوده است.

رشد ۳۲۰ برابری وصول مطالبات و ساماندهی پرونده‌های حقوقی

رئیس هیئت‌مدیره بانک مسکن، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و کاهش ریسک اعتباری را از دیگر محورهای اصلی انضباط مالی برشمرد و اظهار داشت: با اقدامات منسجم صورت گرفته در حوزه حقوقی و وصول مطالبات، نسبت تعداد پرونده‌های مشکوک‌الوصول به کل پرونده‌های مطالباتی از ۳۰.۵ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۴ به ۲۵ درصد در مرداد ۱۴۰۵ کاهش یافت. علاوه بر این، در پیگیری پرونده‌های کلان و قدیمی مطالبات ارزی نیز آرای قضایی ارزشمندی به نفع بانک مسکن صادر شد که وصول این مطالبات نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد شگفت‌انگیز بیش از ۳۲۰ برابری را به ثبت رسانده است.

صیانت از منافع بانک در پرونده‌های کلان مالیاتی

عسکرپور همچنین به دستاوردهای بانک در صیانت از دارایی‌ها و پرونده‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: از جمله آرای اخذ شده به نفع بانک مسکن در پی دفاع مؤثر حقوقی و پیگیری‌های مستمر، ‌می‌توان به پرونده‌های متعدد مالیاتی در بخش های مختلف اشاره کرد که در نتیجه آن‌ها موفق به استیفای حقوق بانک شدیم. ارزش تقریبی این موفقیت‌ها بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر تداوم برنامه‌های تحولی و برنامه جامع مولدسازی دارایی‌ها خاطرنشان کرد: بهبود شاخص‌های مالی و ارتقای ساختار سرمایه‌ای بانک مسکن، بستری امن و پایدار برای شتاب‌بخشی به اعطای تسهیلات و حمایت قدرتمندتر از ساخت و ساز و رونق مسکن در سراسر کشور فراهم آورده است.