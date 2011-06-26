به گزارش خبرنگار مهر، این روزها زمزمه بروز خاموشی‌ها در شبکه برق کشور بحثی است که با توجه به گرمای هوای امسال، به موضوعی پرحاشیه تبدیل شده و خبرها حاکی از آن است که حتی کار به ارسال نامه از سوی وزیر نیرو به رئیس‌جمهور نیز بابت این اقدام وزارت نفت رسیده است.

در این میان خبرها و مستندات حاکی از آن است که امسال شرکت ملی گاز ایران به خاطر مسائل مالی که با توانیر داشته، تصمیم به این گرفته که گاز نیروگاهها را به دلیل عدم پرداخت این بدهی قطع کند. البته این قطعی گاز مربوط به امسال نیست و مشکلات مربوط به قطعی گاز در اواخر سال گذشته نیز گریبانگیر برخی نیروگاهها شده بود و حتی این قطعی گاز در مورد برخی نیروگاهها از جمله سبلان اردبیل و کاشان نیز همچنان ادامه دارد و هم‌اکنون گاز این دو نیروگاه قطع است.

این درحالی است که وزارت نیرو با ساخت مخازنی در کنار نیروگاهها برای ذخیره‌سازی سوخت مایع، تلاش داشته تا شرایطی را فراهم کند که در شرایط اضطرار بتواند به سرعت سوخت مایع را جایگزین گاز نیروگاهها کند که البته این شرایط به صورت عمومی در زمستان رخ می‌دهد چرا که اولویت گازرسانی با مشترکان خانگی است.

مستندات آماری نشانگر این است که البته روند قطعی گاز ابتدا از سوی شرکت ملی گاز ایران با کم کردن میزان تحویلی به نیروگاهها آغاز شده؛ به نحوی که آمارهای توانیر که برای عموم در دسترس است، نشانگر این است که در دوم فروردین ماه 90، میزان گاز تحویلی به نیروگاهها نسبت به مدت مشابه سال 89، به میزان 4 درصد کاهش داشته است؛ ضمن اینکه در بیستم فروردین ماه نیز میزان گاز تحویلی حدود 45 درصد کمتر از پارسال و در ششم خردادماه جاری نیز میزان گاز تحویلی 32 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش را به ثبت رسانده است.

نمونه جدول سوخت‌رسانی به نیروگاهها نام نیروگاه وضعیت سوخت‌رسانی (میلیون‌مترمکعب) خوی (سیکل‌ترکیبی) صفر ارومیه (گازی) صفر ارومیه ( سیکل‌ترکیبی) صفر صوفیان (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز تبریز (بخاری) صفر تبریز (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز سهند (بخاری) صفر سبلان (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز بعثت (بخاری) صفر ری (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز فیروزی (بخاری) بدون محدودیت مصرف گاز منتظر قائم (سیکل‌ترکیبی) صفر منتظر قائم(بخاری) صفر رودشور(گازی) صفر پرند (گازی) صفر دماوند (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز سمنان (سیکل‌ترکیبی) صفر قم (سیکل‌ترکیبی) صفر شازند اراک (بخاری) صفر سنندج (گازی) صفر همدان (بخاری) صفر بیستون( بخاری) صفر زاگرس کرمانشاه (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز زاگرس کرمانشاه (سیکل‌ترکیبی) بدون محدودیت مصرف گاز درود (گازی) --- اصفهان (بخاری) صفر شهید منتظری (بخاری) صفر هسا (گازی) --- چهلستون (گازی) صفر کاشان (گازی) صفر یزد (سیکل‌ترکیبی) بدون محدودیت مصرف گاز شهید رجایی (سیکل‌ترکیبی) صفر شهید رجایی (بخاری) صفر لوشان(گازی) بدون محدودیت مصرف گاز لوشان (بخاری) صفر گیلان (سیکل‌ترکیبی) صفر زرگان (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز زرگان (بخاری) بدون محدودیت مصرف گاز رامین (بخاری) 6 آبادان (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز خرمشهر(سیکل‌ترکیبی) بدون محدودیت مصرف گاز شیراز (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز کازرون (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز فارس (سیکل‌ترکیبی) بدون محدودیت مصرف گاز جهرم (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز کنگان (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز عسلویه (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز بعثت بوشهر (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز بوشهر (گازی) صفر طوس (بخاری) صفر فردوسی (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز مشهد (بخاری) بدون محدودیت مصرف گاز مشهد (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز شریعتی (سیکل‌ترکیبی) بدون محدودیت مصرف گاز نیشابور(سیکل ترکیبی) صفر شیروان (سیکل‌ترکیبی) بدون محدودیت مصرف گاز قائن قدیم (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز قائن (سیکل‌ترکیبی) صفر گلستان (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز نکاء(گازی) بدون محدودیت مصرف گاز نکاء(بخاری) صفر بندرعباس (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز بندرعباس (بخاری) 2 هرمزگان (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز سرچشمه (گازی) بدون محدودیت مصرف گاز کرمان(گازی) بدون محدودیت مصرف گاز

لازم به توضیح است که گزارش روزانه میزان سوخت تحویلی به نیروگاهها در سایت توانیر موجود است.

به این ترتیب وزارت نفت سوخت تحویلی گاز به نیروگاهها را کم کرده و با عنوان کردن مشکلات تعمیرات پالایشگاهی از ارایه گاز به نیروگاهها خودداری کرده است، البته شنیده‌ها حاکی از این است که مکاتباتی نیز از سوی وزیر نیرو و مقامات ارشد این وزارتخانه با وزارت نفت صورت گرفته و بارها و بارها خواستار رفع این مشکل شده است.

مروری بر پرونده سوخت‌رسانی به نیروگاهها در هفته‌های گذشته نشانگر این است که روز 28 خردادماه، وزارت نفت گاز کل نیروگاه قم را در ساعت 11 صبح به مدت 2 ساعت قطع کرده و به این ترتیب، 700 مگاوات از تولید نیروگاه قم تقلیل یافته است که همین امر، سبب خاموشی 60 مگاواتی در قم شده و مردم را در نگرانی فرو بوده است.

همچنین تماس‌ها با نیروگاه عسلویه نیز حکایت از آن دارد که ساعت 2 بعدازظهر 28 خرداد، فشار گاز عسلویه به اندازه‌ای تقلیل یافته که 5 واحد نیروگاهی این نیروگاه از مدار خارج شده که البته شبکه برق کشور توانسته با ظرفیت تولید سایر نیروگاهها، جلوی بروز خاموشی در این منطقه را بگیرد.

البته آمار و اطلاعات سایت توانیر نیز نشانگر این است که میزان گازرسانی به نیروگاهها در هفته گذشته به 90 میلیون مترمکعب رسیده؛ این درحالی است که در شرایط عادی، میزان گاز تحویلی به نیروگاهها 200 میلیون مترمکعب است که این میزان در زمستان تقلیل می‌یابد. بر همین اساس، تمامی نیروگاههای بخاری و گازی کشور هفته گذشته را با سوخت مایع مازوت و گازوئیل به پایان رساندند.

این درحالی است که وزارت نیرو در فصل تابستان باید از سوخت گاز برای نیروگاهها بهره گیرد و مخازن سوخت را برای شرایط سخت زمستان که گاه با قطعی گاز به دلیل اولویت تامین گاز خانگی مواجه می‌شود، پر کند. بنابراین به نظر می‌رسد دولت باید هرچه سریعتر اختلاف این دو وزارتخانه را حل کرده و گاز نیروگاهها را در شرایط فعلی به میزان عادی تامین کند تا علاوه بر جلوگیری از بروز خاموشی در تابستان 90، از بروز خاموشی در زمستان 90 هم جلوگیری کند، چراکه در صورت ادامه روند فعلی، مخازن سوخت نیروگاهی خالی از سوخت برای زمستان امسال خواهند بود.