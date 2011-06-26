انهدام 5 باند جعل کارت پایان خدمت/ اجرای طرح سرباز قهرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید صدر السادات پیش از ظهر یکشنبه در نشستی خبری در خصوص آخرین تغییرات در مقررات جدید ایثارگران و امدادجویان گفت: بر اساس قانون جدید رزمندگانی که دارای 6 تا 8 ماه سابقه جبهه هستند از دو ماه کسر خدمت و 9 تا 11 ماه خدمت از سه ماه کسر خدمت بهره مند خواهند شد. در قانون جدید حداکثر استفاده از کسر خدمت 9 ماه است این در حالی است که بسیجیان حداکثر تا 6 ماه از کسر خدمت برخوردار می شوند.

صدور کارتهای هوشمند پایان خدمت از نیمه تیرماه

رئیس سازمان وظیفه عمومی با اعلام صدور کارتهای هوشمند پایان خدمت از نیمه تیر گفت: تمامی کارتهای جدید پایان خدمت و معافیت به صورت هوشمند صادر خواهد شد ضمن اینکه با اعلام فراخوانی کارت های قدیمی نیز از ماه آینده تعویض می شوند.

صدر السادات کاهش جعل را یکی از مهمترین قابلیت های کارت های هوشمند اعلام و تصریح کرد: علاوه بر لایه های امنیتی که در این کارت پیش بینی شده امکان سوء استفاده از این کارت ها به حداقل رسیده است. همچنین درج اطلاعات بیشتر از دیگر قابلیت های کارت هوشمند پایان خدمت است.

راه اندازی مرکز پاسخگویی الکترونیکی

رئیس سازمان وظیفه عمومی با بیان اینکه مرکز خدمات پاسخگویی الکترونیکی تا ماه آینده راه اندازی می شود، اظهار داشت: با راه اندازی این مرکز مشمولان می توانند درخواست های خود را همانند اعزام با وارد کردن کد ملی پیگیری کنند. همچنین با توجه به نیاز به امور فرهنگی سایت سرباز به زودی راه اندازی خواهد شد.

انهدام 5 باند جعل کارت پایان خدمت در سال جاری

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص شناسایی و انهدام باندهای جعل کارت پایان خدمت گفت: در سه ماهه نخست سال جاری 5 باند بزرگ شناسایی و منهدم شدند در همین رابطه 46 نفر از سوی پلیس شناسایی و دستگیر شدند. با صدور کارت هوشمند جعل به حداقل می رسد البته افراد به جز جعل کارت با معرفی فردی به جای خود و یا بیان بیماری های غیر واقعی اقدام به دریافت کارت پایان خدمت می کنند.

انتخاب پزشکان معاینه

رئیس سازمان وظیفه عمومی با اشاره به همکاری این سازمان با بیمارستانها تصریح کرد: به زودی پزشکان معاینه کار از سوی این سازمان انتخاب می شوند و مشمولان برای معاینه می توانند به این افراد مراجعه کنند.

وی با بیان افزایش 7 درصدی اعزام مشمولان تصریح کرد: در سال گذشته 9 درصد افزایش اعزام مشمولان را داشتیم که این هم نشان دهنده استقبال خوب جوانان است. همچنین در این مدت 25 درصد از مشمولان دارای مدرک بالاتر از فوق دیپلم و 75 درصد نیز دیپلم و فوق دیپلم بودند.

اجرای طرح سرباز قهرمان

صدر السادات از اجرای طرح سرباز قهرمان خبرداد و گفت: خروج ورزشکارانی که غیبت ندارند با ارائه درخواست سازمان تربیت بدنی یا کمیته ملی المپیک و قرار دادن 15 میلیون تومان ضمانت بلامانع است. این در حالی است که آن دسته از ورزشکاران که مرتکب غیبت شده اند به هیچ عنوان اجازه خروج از کشور را ندارند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ادامه داد: سعی می کنیم با هماهنگی سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک خروج ورزشکاران سرباز را تسهیل کنیم. اما برای هیچ قشری اغماض وجود ندارد اگر هماهنگی های لازم توسط سازمان تربیت بدنی انجام شود فرد هنگامی که عضو تیم ملی است می شود این زمان را به عنوان مدت خدمت وظیفه وی محسوب کرد. اگر طرح سرباز قهرمان به موقع اجرا شود هیچ گاه این گونه دچار مشکل نخواهیم شد.

وی از صدور گواهی کسر خدمت بدون نیاز به حضور در خدمت وظیفه خبر داد و تصریح کرد: در قانون جدید الزامی به حضور در خدمت نیست و هر زمانی که مشمول نیاز دارد می تواند گواهی کسر خدمت را بگیرد.

جلوگیری از ادامه تحصیل به دلیل غیبت

صدر السادات در خصوص اضافه خدمت مشمولان غایب گفت: مشمولانی که دارای غیبت هستند در صورت معرفی سه ماه اضافه خدمت سنواتی می گیرند و در صورتی که توسط مراجع انتظامی دستگیر و معرفی شوند مشمول دارای 6 ماه اضافه خدمت خواهد شد. ضمن اینکه مشمولان غایب از ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی محروم شده و برای آنها معافیت تحصیلی صادر نمی شود. همچنین وزارتخانه ها، موسسات وابسته به دولت و کارخانه ها و موسسات خصوصی باید بدانند استخدام مشمول غایب ممنوع بوده و با این افراد برخورد خواهد شد.

راه اندازی مرکز پزشکی خارج از کشور

رئیس سازمان وظیفه عمومی با اعلام راه اندازی مرکز رسیدگی به امور مشمولان در خارج از کشور، اظهار داشت: در گذشته مشمولان برای رسیدگی به درخواست پزشکی خود یا بستگانشان باید به کشور سفر می کردند که این امر بعضا مشکلاتی را به وجود می آورد . با هماهنگی های انجام شده با وزارت امورخارجه یک شورای پزشکی در شهر مونیخ آلمان با حضور 7 پزشک معتمد دایر شد. مشمولان می توانند به نمایندگی های ایران در سایر کشورها مراجعه کرده و مدارک خود را به این شورا در مونیخ ارسال کنند و در صورت نیاز پس از بررسی شورا برای تایید نهایی به مونیخ سفر کنند. پس از تایید این شورا و ارسال مدارک به ایران ما نیز بر اساس مستندات پرونده رای خود را صادر خواهیم کرد. این شورا به زودی در سایر کشورها نیز راه اندازی خواهد شد.

ودیعه خروج از کشور مشخص شد

صدر السادات در خصوص ضمانت نامه لازم برای خروج از کشور گفت: مشمولان برای سفرهای علمی همانند کنفرانسها می توانند با سپردن 5 میلیون تومان وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی از کشور خارج شوند. همچنین برای سفرهای نیمه علمی نیز همانند آزمونها و یا شرکت در نمایشگاهها یا بازدید از موزه ها مشمول باید 8 میلیون تومان وجه نقد و یا ضمانت نامه بانکی در اختیار سازمان قرار دهد. این در حالی است که برای تحصیل مشمولان باید 15 میلیون تومان وجه نقد را به صورت ضمانت قرار دهند یا به این دلیل که تحصیل آنها سه تا 8 سال طول می کشد می توانند سند ملکی را به عنوان ضمانت قرار دهند. برای سفرهای زیارتی نیز باید 500 هزار تومان وجه نقد به همراه ضمانت نامه 5 میلیون تومانی که در دفتر اسناد رسمی ثبت شده است در اختیار این سازمان قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به کاهش مشکلات مشمولان دانشجو اظهار داشت: زمان تحصیل در هر مقطع مشخص است اما با هماهنگی های صورت گرفته سقف زمانی را برای تحصیل مشمولان بیشتر از حد مجاز تعیین کردیم. مشکلات دانشجویان مشمول را تا حدی که قانون اجازه بدهد بررسی و رفع می کنیم. مشکل متاسفانه به عدم پیگیری برخی از دانشگاهها باز می گردد که برای رفع آن نیز کمیته دانشجویان مشمول تشکیل شده است.