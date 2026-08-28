سهراب مرادی: اردوی نوجوانان و جوانان از مهر شروع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ سهراب مرادی سرمربی تیم های نوجوانان و جوانان وزنه‌برداری ایران که چند هفته پیش شاگردانش در قهرمانی آسیا با شکستن رکوردهای متعدد جهانی مدال های رنگارنگی را کسب کردند درباره ادامه برنامه های این تیم برای رقابت های پیش رو توضیحاتی ارائه داد.

صحبت های سهراب مرادی را در ادامه می خوانید.

کمیته فنی همیشه نقاط ضعف ما را می گویند و ما هم تلاش می کنیم آن ها را برطرف کنیم و نقاط قوت خودمان را هم تقویت کنیم و بیشتر روی آن کار کنیم. در جلسه کمیته فنی هم که برگزار شد به همین شکل نقاط ضعف و قوت به ما گفته شد و امیدواریم بتوانیم نقاط ضعف را برطرف کنیم.

درباره اردوهای آینده تیم نوجوانان و جوانان ایران برای رقابت های جهانی سال بعد صحبت شد که در چه سطحی و چطور پیش برویم و اردوها چه زمانی باشد. با همه شرایطی که داشتیم خوشبختانه موافقت لازم صورت گرفت. ان شاالله که بتوانیم اردوهای خیلی خوبی برگزار کنیم تا برای قهرمانی جهان تیم خوبی داشته باشیم و بچه ها دست پر برگردند.

بعد از مسابقات قهرمانی کشور تیم بسته می شود و چندیدن نفر به ما اضافه می شوند و ان شاالله بتوانیم با حدود ۲۰ وزنه بردار اردو را ببندیم و جلو می رویم اگر نفر خوبی باشد بازهم به تیم اضافه می شود. البته یکسری ریزش ها هم خواهیم داشت و تمام کارها به شکلی پیش می رود که به هدفمان که کمک به وزنه برداری است برسیم و چهره هایی که می دانیم می توانند به تیم کمک کنند و در اردو دوام بیاورند و پشتکار لازم را دارند در اردو نگه می داریم تا نتیجه زحمات خودشان را بگیرند.

اردوها قرار است از مهرماه و بعد از مسابقات قهرمانی کشور آغاز شود تا از برنامه هایمان جا نمانیم و یک تیم خیلی خوبی به مسابقات جهانی اعزام کنیم. رئیس فدراسیون هم با شرایط و برنامه هایمان موافقت کرده است که از او سپاسگزارم که همیشه حمایت می کند و امیدواریم همه بتوانیم به وزنه برداری کمک کنیم.