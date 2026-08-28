خبرگزاری مهر - گروه استان ها: حوادث جاده‌ای در مسیرهای کوهستانی، گرفتارشدن افراد در ارتفاعات و مناطق سخت‌گذر، مخاطرات ناشی از شرایط جوی و همچنین ضرورت ارتقای آمادگی عمومی در برابر بحران‌ها، نقش جمعیت هلال‌احمر استان ایلام را بیش از پیش برجسته کرده است.

ایلام با برخورداری از جاده‌های کوهستانی، گردنه‌های سخت‌گذر، روستاهای پراکنده و مسیر پرتردد مرز مهران، در شمار استان‌هایی قرار دارد که امدادرسانی در آن با شرایطی متفاوت و دشوارتر انجام می‌شود. در چنین جغرافیایی، زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه اهمیت دوچندان دارد؛ موضوعی که بدون توسعه پایگاه‌ها، نوسازی ناوگان و تأمین تجهیزات تخصصی، می‌تواند به چالشی جدی تبدیل شود.

وقوع تصادفات جاده‌ای، حوادث کوهستان و مخاطرات ناشی از شرایط جوی، نشان می‌دهد ایلام برای پاسخ سریع و مؤثر به بحران‌ها، نیازمند تقویت زیرساخت‌های امداد و نجات است. تجهیز تیم‌های کوهستان، تأمین خودروهای عملیاتی متناسب با مسیرهای صعب‌العبور، افزایش امکانات ارتباطی و توسعه پایگاه‌های امدادی در نقاط حادثه‌خیز، مطالبه‌ای ضروری برای حفظ جان مردم و مسافران این استان است.

هرچند هلال‌احمر ایلام با ظرفیت‌های موجود در خط مقدم خدمت‌رسانی قرار دارد، اما واقعیت جغرافیای استان ایجاب می‌کند نگاه به امکانات امدادی، متناسب با حجم مخاطرات و گستره مأموریت‌ها ارتقا یابد؛ چرا که در حوادث، گاهی فاصله میان نجات و از دست رفتن جان یک انسان، تنها چند دقیقه و یک تجهیز مناسب است.

تجهیزات امداد کوهستان در شهرستان‌های ایلام تکمیل است

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی استان اظهار کرد: ایلام به دلیل برخورداری از مناطق کوهستانی و صعب‌العبور، در مقایسه با برخی استان‌ها با حجم بیشتری از حوادث کوهستان مواجه است؛ از این رو، تقویت زیرساخت‌ها و توان عملیاتی تیم‌های امدادی در این حوزه به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

حمزه محمدی‌مقدم افزود: پس از حوادث و شرایطی که در سال ۱۴۰۴ در کشور رخ داد، جمعیت هلال‌احمر استان ایلام نسبت به بازبینی توان، احصای کمبودها و تکمیل تجهیزات اقدام کرد و امروز در حوزه امداد و نجات کوهستان، هیچ شهرستانی با کمبود جدی مواجه نیست.

وی گفت: تجهیزات تخصصی مورد نیاز برای عملیات در ارتفاعات، صخره‌ها و مناطق سخت‌گذر، از جمله کارگاه‌ها و اقلام فنی مورد نیاز برای صعود، دسترسی به حادثه‌دیدگان و خروج مصدومان، تهیه و در اختیار نیروهای امدادی قرار گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام بیان کرد: نیروهای امدادگر این جمعیت برای حضور در مأموریت‌های کوهستانی، تصادفات جاده‌ای و دیگر عملیات‌های امدادی آمادگی دارند و با دریافت گزارش از طریق شماره اضطراری ۱۱۲، تماس‌های مردمی و یا اعلام دستگاه‌های مسئول، در سریع‌ترین زمان ممکن وارد عمل می‌شوند.

هلال‌احمر امدادرسان است؛ اطفای حریق وظیفه این نهاد نیست

محمدی‌مقدم با تأکید بر ضرورت شناخت وظایف دستگاه‌های مختلف در زمان بحران، اظهار کرد: همه دستگاه‌های خدمات‌رسان بر اساس قانون مدیریت بحران دارای مسئولیت‌های مشخص هستند و هلال‌احمر نیز در چارچوب مأموریت‌های تعریف‌شده خود فعالیت می‌کند.

وی افزود: امدادرسانی به مصدومان در تصادفات، عملیات نجات در کوهستان، جست‌وجو و نجات و پشتیبانی از حادثه‌دیدگان، از وظایف اصلی هلال‌احمر است؛ اما اطفای حریق در مراتع، خودروها و محورهای مواصلاتی در حوزه مأموریت ذاتی این جمعیت قرار ندارد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام ادامه داد: در حوادثی همچون آتش‌سوزی یا برخی رخدادهای مرتبط با سدها، دریاچه‌ها، چاله‌ها و محل‌های دست‌ساز نیز دستگاه‌های متولی مشخصی وجود دارند، اما هلال‌احمر در راستای رسالت انسان‌دوستانه خود، در بخش امدادرسانی به افراد آسیب‌دیده و پشتیبانی از دستگاه‌های مسئول، از هیچ کمکی دریغ نمی‌کند.

وی درباره مطالبه برخی افراد برای تأمین تجهیزاتی مانند کپسول اکسیژن نیز گفت: تأمین تخصصی اکسیژن جزو وظایف اصلی هلال‌احمر نیست، اما این جمعیت با هدف افزایش کیفیت خدمت‌رسانی و رفع نیازهای احتمالی مردم، بخشی از تجهیزات لازم را تهیه کرده و در عملیات‌ها مورد استفاده قرار می‌دهد.

محمدی‌مقدم با اشاره به اصول هفت‌گانه جمعیت هلال‌احمر گفت: بی‌طرفی، مردم‌داری و خدمت‌رسانی بدون تبعیض، سرلوحه کار این مجموعه است و هلال‌احمر خود را متعلق به همه مردم می‌داند.

آموزش؛ ضلع پیشگیرانه مدیریت بحران در ایلام

در کنار آمادگی عملیاتی و تجهیزات تخصصی، آموزش عمومی و تربیت نیروهای توانمند، یکی از مهم‌ترین محورهای فعالیت جمعیت هلال‌احمر استان ایلام به شمار می‌رود؛ موضوعی که می‌تواند از تبدیل یک حادثه کوچک به بحرانی بزرگ جلوگیری کند.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر نیز به تشریح فعالیت‌های این حوزه پرداخت و گفت: آموزش‌های همگانی و تخصصی هلال‌احمر در سطح ملی و استانی با هدف افزایش ایمنی، ارتقای آگاهی عمومی و افزایش تاب‌آوری جامعه اجرا می‌شود.

عبدالرضا خسروی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آموزشی هلال‌احمر استان، آموزش زائران در مرز مهران است که هر ساله با حضور کارشناسان و مربیان مجرب اجرا می‌شود.

وی افزود: در این برنامه‌ها، نکات ایمنی و توصیه‌های ضروری برای پیشگیری از حوادث، مراقبت‌های اولیه و نحوه مواجهه با شرایط اضطراری به زائران آموزش داده می‌شود تا سفر معنوی آنان با ایمنی و آرامش بیشتری همراه باشد.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر استان ایلام با اشاره به برنامه‌های آموزشی در سطح شهرها و شهرستان‌ها گفت: برگزاری دوره‌های کمک‌های اولیه، آموزش‌های آمادگی در برابر مخاطرات و بحران‌ها و اجرای آموزش‌های میدانی با سرفصل‌های مشخص، از برنامه‌های مستمر هلال‌احمر در استان است.

خسروی تصریح کرد: هدف از این آموزش‌ها، افزایش توان مردم برای واکنش درست در دقایق نخست حادثه است؛ چرا که در بسیاری از رخدادها، آگاهی اولیه شهروندان و انجام اقدامات صحیح تا زمان رسیدن نیروهای تخصصی، می‌تواند در کاهش آسیب‌ها و نجات جان افراد مؤثر باشد.

وی با تأکید بر نقش خانه‌های هلال در گسترش آموزش‌های مردمی افزود: هلال‌احمر استان ایلام به‌عنوان نهادی چندبعدی، توسعه آموزش در روستاها و محله‌ها را با جدیت دنبال می‌کند و تلاش دارد دسترسی عادلانه مردم مناطق شهری و روستایی به خدمات آموزشی را فراهم سازد.

معاون آموزش، پژوهش و فناوری جمعیت هلال‌احمر استان ایلام ادامه داد: تمرکز بر جامعه‌محوری، محله‌محوری و سلامت عمومی در خانه‌های هلال، از رویکردهای مهم این مجموعه است؛ چرا که هر محله آگاه و هر خانواده آموزش‌دیده، می‌تواند به یک ظرفیت مؤثر در مدیریت بحران تبدیل شود.

خسروی نیز در پایان سخنان خود تأکید کرد: مأموریت معاونت آموزش و پژوهش، ارائه خدمات صادقانه و انسانی در شرایط مختلف است و این مجموعه با جدیت، مسیر افزایش تاب‌آوری جامعه، ارتقای آگاهی عمومی و بهبود سطح آموزش را ادامه می‌دهد.

آنچه در مأموریت‌های امدادی و برنامه‌های آموزشی هلال‌احمر ایلام دیده می‌شود، پیوند میان تجهیزات، نیروی انسانی و آموزش عمومی است؛ پیوندی که می‌تواند در استان حادثه‌خیزی چون ایلام، ضریب ایمنی مردم را افزایش دهد.

در استانی که حادثه ممکن است در پیچ یک جاده کوهستانی، ارتفاعات صعب‌العبور یا حتی در دل یک روستا رخ دهد، امداد مؤثر تنها به حضور پس از حادثه محدود نمی‌شود؛ امداد از آموزش آغاز می‌شود، با آمادگی استمرار می‌یابد و در لحظه بحران، به نجات جان انسان‌ها می‌رسد.