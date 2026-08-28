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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۳

بیش از ۲ کیلوگرم تریاک در مراغه کشف شد

بیش از ۲ کیلوگرم تریاک در مراغه کشف شد

مراغه- فرمانده انتظامی مراغه از کشف بیش از ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و دستگیری یک نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با مواد مخدر و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع عمده مواد مخدر شناسایی و موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی متهم، با هماهنگی مقام قضایی به مخفیگاه وی مراجعه و در بازرسی از محل، بیش از ۲ کیلوگرم تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه ادامه داد: متهم در این عملیات دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 6930077

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