بیش از ۲ کیلوگرم تریاک در مراغه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با مواد مخدر و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، فعالیت فردی در زمینه تهیه و توزیع عمده مواد مخدر شناسایی و موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی متهم، با هماهنگی مقام قضایی به مخفیگاه وی مراجعه و در بازرسی از محل، بیش از ۲ کیلوگرم تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه ادامه داد: متهم در این عملیات دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.