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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۲۲

کارگروه رصد ترک فعل مدیران در دادسرای لاهیجان تشکیل شد

کارگروه رصد ترک فعل مدیران در دادسرای لاهیجان تشکیل شد

لاهیجان- دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان از تشکیل کارگروه رصد ترک فعل مدیران در این شهرستان خبر داد و گفت: عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌صورت نامحسوس مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مراد قربانزاده هریس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کارگروه رصد ترک فعل مدیران در دادسرای عمومی و انقلاب لاهیجان تشکیل شده و اعضای این کارگروه به‌صورت نامحسوس از ادارات و دستگاه‌های اجرایی بازدید و عملکرد مدیران را بررسی و ارزیابی می‌کنند.

وی افزود: در صورت مشاهده ترک فعل و احراز تخلف، اقدامات قانونی و تعقیب کیفری مدیر مربوطه بدون فوت وقت آغاز خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان تصریح کرد: در مواردی که ادامه فعالیت مدیر متخلف ضرورتاً باید متوقف شود، با صدور قرار نظارت قضایی، از ادامه فعالیت وی جلوگیری خواهد شد.

قربانزاده هریس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر گفت: در چند ماه گذشته و در اجرای قرارهای نظارت قضایی، تعدادی از مدیران از ادامه فعالیت منع شده‌اند.

وی تأکید کرد: دستگاه قضایی در چارچوب قانون، موضوع ترک فعل مدیران را با جدیت رصد کرده و در صورت احراز ترک فعل مؤثر و تضییع حقوق عمومی، بدون اغماض با موارد تخلف برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6929924

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    نظرات

    • سعید IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
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      پاسخ
      اسم و عنوان طرح که خیلی خوبه. به شرطی که درست اجرا بشه که ما خیلی چشم مون آب نمی خوره.

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