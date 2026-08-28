از اجرای نمایشی درباره مرلین مونرو تا جنجال بر سر قیمت بلیت چند نمایش

به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصهای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش میتواند تا ساعتها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانیهای او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش میکنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالشهای این هنر بپردازیم.
اسماعیل همتی درگذشت
اسماعیل همتی نمایشنامهنویس، داستاننویس، استاد دانشگاه و شاعر در سن ۷۱ سالگی بهدلیل عارضه مغزی درگذشت. مراسم خاکسپاری این هنرمند فقید اهل سمنان ۲ شهریور مقابل فرهنگسرای «کومش» سمنان برگزار شد.
این هنرمند دارای فوق لیسانس کارگردانی نمایش و پژوهشگر و مدرس ادبیات دراماتیک در دانشگاه بود و بیش از ۵۰ اثر شامل نمایشنامه، شعر و آثار پژوهشی و آموزشی در زمینه شاهنامه و ادبیات کهن و کودکان تألیف و منتشر کرد. از مطرحترین نمایشنامههای وی میتوان به «شب بارانی»، «سفری برای آرش» و «خاطرات یک گاو جنون زده» اشاره کرد.«خاطرات یک گاو جنونزده» توسط اتحادیه ناشران عرب به زبان عربی نیز چاپ و منتشر شده است.
مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری مدیر کل هنرهای نمایشی و رضا بصیرت مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی ایران از جمله کسانی بودند که با انتشار پیامهایی درگذشت وی را تسلیت گفتند.
برگزاری رویداد هنری «روایت رحمت» در تئاتر شهر
محفل هنری «روایت رحمت» توسط ستاد بزرگداشت هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر رحمت (ص) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود. این رویداد هنری، مجموعهای از اجراهای موسیقی، آثار نمایشی، آئینی و نقالی را شامل میشود که از ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ برپا خواهد شد.
اجرای نمایش «رستاخیز» به نویسندگی فاتح بادپروا و کارگردانی مختار محمدی از مریوان، اجرای محمد اصفهانی، احسان یاسین و گروههای دفافان و میسان بخشی از برنامههای اولین و دومین روز این رویداد بود که از چهارم تا هفتم شهریور ۱۴۰۵ در محوطه مجموعه تئاتر شهر برگزار میشود.
انتشار ۲ فراخوان تئاتری
نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان در راستای تحقق رویکرد «پیوند تئاتر خیابانی و دانشگاه»، از استادان، دانشجویان، پژوهشگران، هنرمندان و فعالان عرصه تئاتر و علوم انسانی دعوت کرد تا با ارسال چکیده مقالات، سخنرانیها وتجربهنگاریهای خود در این سمینار تخصصی شرکت کنند.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به بخش ویژه ثبت نام در سایت جشنواره به نشانی mariwanfestival.ir نسبت به ثبت تقاضا و بارگذاری مدارک لازم هر بخش اقدام کنند.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر خیابانی مریوان، آبانماه سال جاری به دبیری فاتح بادپروا برگزار میشود.
همچنین در هفته گذشته فراخوان هشتمین جشنواره نمایشنامهخوانی مولوی با یادمان زندهیاد بهرام بیضایی به دبیری پرهام گودرزی منتشر شد. این جشنواره دانشجویی با هدف حمایت از تجربههای تازه در حوزه نمایشنامهخوانی و فراهمکردن زمینه حضور و فعالیت هنرمندان جوان برگزار میشود.
هشتمین دوره این جشنواره در ۲ بخش رقابتی و غیررقابتی برگزار میشود و بخش غیررقابتی آن منحصر به خوانش آثار بهرام بیضایی است که بخشی از هشتمین دوره جشنواره در گرامیداشت او برگزار میشود.
علاقهمندان جهت دریافت فایل فراخوان و ثبت نام میتوانند به لینک مقابل مراجعه کنند: https://forms.gle/e۵FFuMycSvBedmer۵
جشنواره دانشجویی نمایشنامهخوانی مولوی که برگزاری سالانه آن در حدود ۲۰ سال گذشته با چالشهای مختلفی مواجه بوده است در این دوره کوشیده است تا با گذشت تعطیلی چند ساله جشنواره تئاتر دانشجویی، رسالت خود را معطوف به دانشجویان علاقهمند به تئاتر کند.
جنجال بر سر قیمت بلیت «آرش» و چند داستان دیگر
همزمان با آغاز پیشفروش بلیت تئاتر-ارکسترال «آرش» به تهیهکنندگی علی محتشم، کارگردانی علی سرابی و نویسندگی امید سهرابی که از هفته دوم شهریور در رویال هال اسپیناس به صحنه میرود قیمت بالای بلیت این نمایش توجهات بسیاری را به خود جلب کرد و موجب اعتراض به نبود سازوکار برای قیمتگذاری بلیتها شد.
قیمت بلیتهای شناور نمایش «آرش» که از ۴ میلیون و ۹۸۰ تا ۹۹۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است پرسش مهمی را پیش میکشد که نمیتوان بهسادگی از کنار آن گذشت؛ تئاتر قرار است هنر عمومی باشد یا تفریحی برای کسانی که توان پرداخت چنین قیمتهایی را دارند؟ و اینکه نقش وزارت ارشاد در این ماجرا تا چه اندازه قرار است منفعلانه باشد؟
در ادامه روابط عمومی پروژه تئاتر-ارکسترال «آرش» اقدام به انتشار توضیحاتی کرد که در بخشی از آن آمده است: بلیت این اثر در ۹ سطح قیمتی عرضه شده که از ۹۹۰ هزار تومان آغاز میشود. رقم ۴ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان که در برخی تیترها و مطالب بهعنوان «قیمت بلیت آرش» بازتاب یافته، بالاترین رده قیمتی و صرفاً متعلق به بخش محدودی از صندلیهای سالن است؛ و تعمیم این رقم به قیمت اصلی بلیتهای «آرش»، تصویری دقیق از ساختار فروش این اثر ارائه نمیکند.
بعد از انتقاداتی که نسبت به قیمت بالای بلیت این نمایش شد و البته حواشی دیگری که در فضای مجازی شکل گرفته است گروه اجرایی پیش فروش بلیت را متوقف کرد که باید دید در ادامه چه تمهیدی برای بهبود شرایط و جذب مخاطب خواهند اندیشید.
انتقادات به گران بودن بلیت نمایشها منحصر به اجرای «آرش» نبود و رسانهها نسبت به گرانی بلیت نمایش «تهران پاریس تهران/ پل» به کارگردانی سعید دشتی نیز که تنها با ۴ بازیگر (امیر جعفری، مهرداد صدیقیان، فاطمه مسعودیفر، سینا ساعی) در پردیس سینمایی باغ کتاب به صحنه خواهد رفت، واکنش نشان دادند. قیمت بلیت این اثر نمایشی از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که با توجه به تعداد عوامل و بازیگران و محل اجرا قیمت نامتعارفی محسوب می شود و در مقایسه با اجرای پرهزینه و پربازیگر «آرش» رقم بالایی است. نکته جالب توجه این است که تمامی بلیت های نمایش از ۳۰ شهریور تا ۲۲ مهر به فروش رفته و به اصطلاح «سولد آوت» شده است. به نظر می رسد تماشاگران اهمیتی به قیمت بالای بلیت نمایش نداده اند و صرفا برای دیدن بازیگران چهره و مطرح حاضر هستند هزیه زیادی بپردازند که همین نکته جای آسیب شناسی دارد.
نمایشی از مرگ مرلین مونرو روی صحنه رفته است
اسطورهسازی از مونرو مدتهاست که به نقطه اشباع رسیده است. کوپر کوهن سفری کوتاه به زندگی کوتاه او همراه با گمانهزنیهای درام جنایی در مورد نحوه مرگ مونرو در سن ۳۶ سالگی ارائه میدهد. اگر به ChatGPT مأموریت داده میشد نمایشنامهای در مورد مرلین مونرو بنویسد، احتمالاً بسیار شبیه به این میشد.
در این نمایش گروه بازیگران چند نقش با رژهای از کاریکاتورهایی که سهم خود را انجام میدهند و سپس ناپدید میشوند و البته مونرو را به طرز وحشتناکی شیءوار میکنند همراه شده اند. بن دیلووی در نقش آرتور میلر شوهر سوم مونرو که تنها کسی بود که به او ثبات خانوادگی داد، وقار خاصی به نمایش میدهد و پل کین در نقش بابی کندی مودب ظاهر میشود.
طراحی صحنه توسط جاستین ویلیام، شامل مجموعهای از مبلمان اتاق خواب چرخان با پروژکتورهایی روی دیوار پشتی، بیروح است و حس زمان یا مکان کمی در آن وجود دارد. متأسفانه، کسب درآمد از اجساد زنان زیبای مرده بسیار آسان است. مونرو چندین بار به ما میگوید که نمیخواهد به عنوان یک قربانی دیده شود، اما دقیقاً همینطور معرفی شده است.
نمایش «چه کسی مرلین را کشت؟» نوشته شارلین کوپر کوهن و به کارگردانی فیلیپ مککینلی تا ۲۹ اکتبر در تئاتر امرالد لندن اجرا میشود.
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