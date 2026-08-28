به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح جمعه در تشریح وضعیت جوی استان برای روز جمعه ششم شهریورماه، اظهار کرد: طی ساعات بعدازظهر تداوم ناپایداریهای جوی در ارتفاعات هرمزگان پیشبینی میشود.
وی افزود: آسمان استان در بیشتر مناطق صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی و وزش ملایم باد خواهد بود.
احتمال رگبار و رعد و برق در ارتفاعات
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان بیان کرد: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، بهویژه در ارتفاعات شهرستانهای بشاگرد و بستک، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق پیشبینی میشود و در برخی نقاط احتمال وقوع تندباد لحظهای و تگرگ نیز وجود دارد.
حمزهنژاد با هشدار نسبت به شرایط ناپایدار در مناطق مرتفع، توصیه کرد: شهروندان و گردشگران از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در حریم و بستر رودخانههای فصلی خودداری کنند.
شرایط مساعد در بیشتر مناطق دریایی هرمزگان
وی درباره شرایط دریایی استان نیز گفت: شرایط دریا در محدودههای دریایی هرمزگان برای ترددهای دریایی مساعد خواهد بود، اما با توجه به مواج بودن شرق دریای عمان، توصیه میشود شناورهای سبک و نیمهسنگین از تردد در این مناطق خودداری کنند.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان همچنین بر اتخاذ تدابیر لازم برای تردد ایمن شناورهای تجاری در شرق دریای عمان تأکید کرد.
افزایش ۱ تا ۳ درجهای دمای هرمزگان
حمزهنژاد در پایان با اشاره به روند دمایی استان، خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی، افزایش یک تا سه درجهای دمای بیشینه در هرمزگان مورد انتظار است.
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